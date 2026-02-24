Ванат и Цыганков забили по голу в матче чемпионата Испании: видео феерии игроков сборной Украины
- Ванат и Цыганков забили по голу в матче Жироны против Алавеса
- Игра завершилась ничьей 2:2, каталонцы идут 11-ыми в чемпионате Испании.
В Испании подошел к завершению 25-й тур Ла Лиги сезона 2025–2026. На понедельник, 23 февраля, была вынесена встреча с участием Жироны.
Команда Мичела играла на выезде против аутсайдера таблицы Алавеса. Украинцам этот матч особенно был интересен из-за участия двух наших земляков, сообщает 24 Канал.
Как украинцы зажгли в Ла Лиге?
Игроки сборной Виктор Цыганков и Владислав Ванат уже традиционно вышли в основе каталонцев. Третий же украинский легионер Жироны Владислав Крапивцов остался в запасе.
Несмотря на то, что каталонский клуб пропустил первым, матч стал моментом славы для украинского дуэта. Жирона нечасто била по воротам, но владела инициативой.
Сравнять счет гостям удалось перед перерывом. Цыганков подал угловой на Витцеля, тот перенаправил мяч на дальнюю штангу, где его добил в ворота Ванат. Для Владислава это девятый гол за Жирону в этом сезоне.
А в середине второго тайма гостей вперед вывел уже сам Цыганков. Вингер откликнулся на прекрасный пас Унахи из глубины и реализовал выход один на один с вратарем.
Обзор матча Алавес – Жирона: смотреть видео
К сожалению, удержать победу Жироне не удалось. На последней минуте основного времени Боэ оформил дубль, благодаря чему вырвал ничью для Алавеса (2:2). Поэтому в последних пяти матчах каталонцы имеют только одну победу, зато – над Барселоной.
Как Ванат и Цыганков проводят сезон?
- Владислав лишь летом 2025-го стал игроком Жироны. Динамо получило за своего воспитанника примерно в 15 миллионов евро от каталонцев.
- Ванат сразу стал игроком основы Жироны. На его счету уже 8 голов в Ла Лиге и девять – в целом. Особенно ударным для украинца вышел январь, когда он оформил четыре мяча.
- Тогда Ванат еще претендовал на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге. Что же касается Цыганкова, то вингер выступает за Жирону уже три года.
- За текущий сезон Виктор оформил 6 голов и 2 ассиста в 21-м матче. К слову, Цыганков может покинуть Жирону уже ближайшим летом. Сейчас команда украинцев находится на 11-м месте в Ла Лиге.