Команда МІчела грала на виїзді проти аутсайдера таблиці Алавеса. Українцям цей матч собливо був цікавий через участь двох наших земляків, повідомляє 24 Канал.

Як українці запалили в Ла Лізі?

Гравці збірної Віктор Циганков та Владислав Ванат вже традиційно вийшли в основі каталонців. Третій же український легіонер Жирони Владислав Крапивцов залишився у запасі.

Попри те, що каталонський клуб пропустив першим, матч став моментом слави для українського дуета. Жирона нечасто била по воротах, але володіла ініціативою.

Зрівняти рахунок гостям вдалось перед перервою. Циганков подав кутовий на Вітцеля, той перенаправив м'яч на дальню стійку, де його добив у ворота Ванат. Для Владислава це дев'ятий гол за Жирону цього сезону.

А в середині другого тайму гостей вперед вивів вже сам Циганков. Вінгер відгукнувся на прекрасний пас Унахі з глибини та реалізував вихід сам на сам із воротарем.

На жаль, втримати перемогу Жироні не вдалось. На останній хвилині основного часу Бое оформив дубль, завдяки чому вирвав нічию для Алавеса (2:2). Тож в останніх п'яти матчах каталонці мають лише одну перемогу, зате – над Барселоною.

Як Ванат та Циганков проводять сезон?