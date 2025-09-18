Португальская Бенфика быстро определилась с новым главным тренером. К новым трофеям "орлов" поведет звездный специалист Жозе Моуринью.

Бенфика официально представила Жозе Моуринью новым главным тренером команды. Португалец подписал контракт до 30 июня 2027 года, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "орлов".

Почему Моуринью возглавил Бенфику?

В контракте прописан интересный пункт, по котором стороны могут не продолжать сотрудничество после последнего матча сезона-2025/26. Все будет зависеть от результатов работы Моуринью.

Бенфика поздравила Моуринью з назначением / фото клуба

На посту главного тренера "Особенный" заменил Бруну Лаже, которого уволили после поражения от Карабаха (2:3) в первом туре Лиги чемпионов. Поэтому Моуринью нужно будет исправлять ситуацию в главном еврокубковом турнире.

Отметим, что в составе Бенфики играют два украинских легионера – Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Интересно, что во время работы с лондонским Челси Моуринью фактически избавился от Андрея Шевченко, который не вписывался в его философию футбола. Поэтому есть определенные опасения, чтобы история не повторилась с Трубиным и Судаковым.

Какие достижения Моуринью?