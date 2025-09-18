Португальська Бенфіка швидко визначилася з новим головним тренером. До нових трофеїв "орлів" поведе зірковий фахівець Жозе Моурінью.

Бенфіка офіційно представила Жозе Моурінью новим головним тренером команди. Португалець підписав контракт до 30 червня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт "орлів".

Чому Моурінью очолив Бенфіку?

У контракті прописаний цікавий пункт, за яким сторони можуть не продовжувати співпрацю після останнього матчу сезону-2025/26. Все буде залежати від результатів роботи Моурінью.

Бенфіка привітала Моурінью з призначенням / фото клубу

На посаді головного тренера "Особливий" замінив Бруну Лаже, якого звільнили після поразки від Карабаху (2:3) у першому турі Ліги чемпіонів. Тож Моурінью потрібно буде виправляти ситуацію у головному єврокубковому турнірі.

Зазначимо, що у складі Бенфіки грають два українські легіонери – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Цікаво, що під час роботи з лондонським Челсі Моурінью фактично позбувся Андрія Шевченка, який не вписувався у його філософію футболу. Тож є певні побоювання, щоб історія не повторилася з Трубіним і Судаковим.

Які досягнення Моурінью?