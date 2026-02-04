Расписание гонок по биатлону на зимних Олимпийских играх-2026

Зимние Олимпийские игры станут главным мультиспортивным событием 2026 года. Они будут проходить с 6 по 22 февраля.

На этих соревнованиях будут представлены сразу 16 различных видов спорта. Центральным среди них традиционно станет биатлон, сообщает 24 Канал.

Когда состоятся биатлонные гонки на Олимпиаде-2026?

29 стран получили лицензии на участие в биатлонных гонках. Одной из них стала и Украина.

Гонки будут проходить в живописном поселке Антхольц-Антерсельва в Южном Тироле. Соревнования продлятся почти на протяжении всей Олимпиады – с 8 по 21 февраля.

Первой гонкой на турнире станет смешанная эстафета. Завершится он женским масс-стартом.

Кто представит Украину?

Наша национальная команда получила десять лицензий на Олимпийские игры. По пять спортсменов попали в мужскую и женскую сборную.

Мужчины : Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк. Женщины: Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарья Чалык, Александра Меркушина.

Справка. В биатлоне украинцы будут иметь наибольшее представительство на уровне с санным спортом. На третьем месте идет фристайл (9 спортсменов), а общая заявка составила 46 атлетов.

Где смотреть биатлон на Олимпиаде-2026?

Все гонки на ОИ-2026 в прямом эфире будут транслировать на сайте Суспільне Спорт. Также их можно посмотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Винница, Суспільне Харьков, Суспільне Львов и т.д.).

Расписание биатлона на Олимпийских играх-2026

8 февраля (15:05) – смешанная эстафета

10 февраля (14:30) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины

11 февраля (15:15) – индивидуальная гонка 15 километров, женщины

13 февраля (15:00) – спринт 10 километров, мужчины

14 февраля (15:00) – спринт 7,5 километров, женщины

15 февраля (12:15) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

15 февраля (15:45) – гонка преследования 10 километров, женщины

17 февраля (15:30) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

18 февраля (15:45) – женская эстафета 4 х 6 километров

20 февраля (15:15) – масс-старт 15 километров, мужчины

21 февраля (15:15) – масс-старт 12,5 километров, женщины

Напомним, что в целом Украина имеет пять олимпийских медалей в биатлоне. Этот спорт является самым успешным для нас на зимних Играх.

Единственной биатлонисткой, которая имеет более одной награды на Олимпиадах, является Вита Семеренко. В 2014 году она завоевала "золото" в эстафете, к которому добавила "бронзу" в спринте.