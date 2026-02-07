Украинские биатлонисты пропустили церемонию открытия Олимпиады: названа причина
- Украинские биатлонисты сознательно пропустили церемонию открытия Олимпиады-2026 из-за необходимости сохранять высотные условия подготовки перед соревнованиями в Антхольце.
- Расстояние до Милана составляло 4,5 часа в одну сторону, что также повлияло на решение не рисковать результатами и наблюдать церемонию на специально подготовленной локации в поселке.
Во время церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине в параде атлетов не принял участие ни один из представителей Украины в биатлоне. Оказалось, что это сознательный выбор наших спортсменов.
Пожертвовать участием в ярком шоу на арене "Сан Сиро" пришлось из спортивных соображений. Все объяснила в сторис своей инстаграм-страницы Александра Меркушина.
Почему биатлонисты не поехали на открытие Олимпиады?
По словам нашей биатлонистки, ключевая причина не ехать в Милан или Кортину с Антгольца-Антерсельвы, где состоятся биатлонные соревнования, заключается в необходимости не менять высоту над уровнем моря.
Спускаться с гор было бы плохо для функционального состояния атлетов, которые специально готовились к тяжелым условиям требовательной трассы в Антгольце.
Также свою роль сыграли расстояния: до Милана из месторасположения украинских биатлонистов ехать 4,5 часа в одну сторону. Команда решила не рисковать главным – результатами.
Александра Меркушина рассказала, что для просмотра церемонии организационный комитет Игр подготовил в их поселке специальную локацию. Поэтому за выходом нашей страны биатлонисты наблюдали вживую на экранах.
Как состоялась церемония открытия Олимпиады-2026?
- Режиссеры отошли от привычного сценария парада атлетов только в пределах арены и сделали синхронный выход команд сразу в нескольких локациях.
- Украинский флаг на "Сан Сиро" несла Елизавета Сидорко, а в Кортине знамя поднимал Владислав Гераскевич.
- Олимпийский огонь также был зажжен не в одном месте, а одновременно на Арке мира в Милане и на площади в Кортине.