Лыжница Елизавета Хлусович, которая несла на церемонии открытия Олимпиады-2026 флаг Молдовы, оказалась путинисткой. Спортсменка родилась в России и в соцсетях поддерживала кремлевский режим.

Хлусович имела аккаунт в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" и там показывала свою пропутинскую позицию. Но после разоблачения попыталась скрыть следы, пишет Sport24.

Что делала в поддержку Путина знаменоносица Молдовы?

Елизавета Хлусович имеет мало общего с Молдовой: она родилась в Смоленске, а ее мать выступала за Россию в биатлоне.

В "ВКонтакте" 18-летняя спортсменка была подписана на Z-группы, которые пропагандировали войну в Украине и российскую армию-убийцу, а также сообщества в поддержку диктатора Путина.

Как только такая ее позиция попала в заголовки СМИ, Хлусович пыталась скрыть свои взгляды, переименовав страницу на "Наталья Л" и почистив подписки. А впоследствии пришлось вообще удалить аккаунт.

Интересно, что на официальном сайте Игр в Милане и Кортине в профиле Хлусович даже не указано, в каких дисциплинах она собирается выступать на Олимпиаде.

Кто еще на Олимпийских игр оказались скрытыми россиянами?