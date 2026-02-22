Ужас на Олимпиаде-2026: австрийского бобслеиста забрали на носилках после страшной аварии

В бобслейных соревнованиях четверок на Олимпиаде-2026 произошел жуткий эпизод. Экипаж из Австрии не справился с управлением в одном из поворотов и перевернулся на бешеной скорости.

Трем разгонщикам удалось невредимыми выбраться из саней. Зато пилот Якоб Мандльбауэр заставил болельщиков и зрителей изрядно понервничать, пишет The Athletic.

Что произошло с австрийскими бобслеистами на Олимпиаде?

Бобслей является крайне опасным видом зимнего спорта, ведь спортсмены несутся по ледяному желобу на скоростях, которые достигают 130 километров в час.

В соревнованиях четверок сразу три экипажа потерпели аварии, однако только в случае с австрийцами понадобилась серьезная медицинская помощь.

Как пишет New York Post, Якоб Мандльбауэр не смог самостоятельно подняться на ноги. Бригада врачей была вынуждена вынести его с трассы на носилках, австрийца госпитализировали.

Впоследствии выяснилось, что, к счастью, опасения относительно травмы шейного отдела позвоночника не подтвердились. Мандльбауэр еще на соревновательной площадке начал двигать ногами и руками и в целом был в сознании. В дальнейшем он будет находиться в больнице только для контроля и обследований.

Какие еще громкие травмы произошли на Олимпийских играх в Италии?