Ужас на Олимпиаде-2026: австрийского бобслеиста забрали на носилках после страшной аварии
- На Олимпиаде-2026 во время соревнований по бобслею австрийский экипаж перевернулся, после чего бобслеиста Якоба Мандльбауэра на носилках забрали с трассы из-за подозрения на серьезную травму.
- Опасения относительно травмы шейного отдела позвоночника не подтвердились, и Мандльбауэр останется в больнице для контроля и обследований.
В бобслейных соревнованиях четверок на Олимпиаде-2026 произошел жуткий эпизод. Экипаж из Австрии не справился с управлением в одном из поворотов и перевернулся на бешеной скорости.
Трем разгонщикам удалось невредимыми выбраться из саней. Зато пилот Якоб Мандльбауэр заставил болельщиков и зрителей изрядно понервничать, пишет The Athletic.
Что произошло с австрийскими бобслеистами на Олимпиаде?
Бобслей является крайне опасным видом зимнего спорта, ведь спортсмены несутся по ледяному желобу на скоростях, которые достигают 130 километров в час.
В соревнованиях четверок сразу три экипажа потерпели аварии, однако только в случае с австрийцами понадобилась серьезная медицинская помощь.
Как пишет New York Post, Якоб Мандльбауэр не смог самостоятельно подняться на ноги. Бригада врачей была вынуждена вынести его с трассы на носилках, австрийца госпитализировали.
Впоследствии выяснилось, что, к счастью, опасения относительно травмы шейного отдела позвоночника не подтвердились. Мандльбауэр еще на соревновательной площадке начал двигать ногами и руками и в целом был в сознании. В дальнейшем он будет находиться в больнице только для контроля и обследований.
Какие еще громкие травмы произошли на Олимпийских играх в Италии?
- Легендарная горнолыжница из США Линдси Вонн упала через несколько секунд после старта скоростного спуска и и получила тяжелый перелом. Ее увезли в больницу на вертолете. После нескольких операций американка смогла поехать домой, где продолжит лечение.
- Австралийский сноубордист Кэм Болтон сломал шею на тренировке. Удивительно, что сам спортсмен сначала не понял, что с ним что-то случилось, а боль стала досаждать ему только на второй день после соревнований.
- Шорт-трекистка из Польши Камила Сельер едва не потеряла глаз, когда во время падения она получила удар лезвием конька соперницы в лицо. К счастью, худшего удалось избежать.