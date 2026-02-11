Травма Кэма Болтона стала уже четвертой серьезной, среди австралийских спортсменов за последнее время. ESPN сообщает, что команда столкнулась с серьезными кадровыми проблемами во время Олимпиады.
Какие детали травмы Болтона?
Австралийский сноубордист Болтон срочно был доставлен в Милан с двойным переломом шейного отдела позвоночника, полученным во время подготовки к олимпийскому забегу по сноубордкроссу. Несмотря на серьезную травму, 35-летний спортсмен находится под постоянным наблюдением врачей, а его место в составе сборной займет новичок Джеймс Джонстон.
Как сообщает издание, 35-летний Кэм Болтон, для которого эти Олимпийские игры должны были стать четвертыми, упал во время тренировки по сноубордкроссу 9 февраля. Сначала его состояние не казалось критическим, но на следующий день он почувствовал сильную боль в шее, а медицинское обследование выявило два перелома.
Это не первый случай в австралийской команде?
По данным The Sun, Лора Пил, одна из главных претенденток на медали во фристайле, повредила колено на предолимпийских сборах, а молодая спортсменка Дейзи Томас получила аналогичную травму во время падения.
Олимпийка по сноубордингу и хафпайпу Мисаки Воган не смогла дебютировать после травмы головы: в понедельник во время тренировки она ударилась головой и не прошла тест на амортизацию. По протоколам команды, 20-летняя спортсменка не может участвовать как минимум в течение семи дней.
Другие случаи травм в командах на Олимпиаде-2026
Легендарная американская лыжница Линдси Вонн серьезно упала на Олимпийских играх на Олимпиаде во время даунхилла. Из-за травмы ноги ее эвакуировали вертолетом, провели операцию, и сейчас спортсменка находится в стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии.
Норвежский лыжник Фредерик Меллер потерпел серьезное падение во время тренировки на трассе в Бормио перед Олимпийскими играми. Его эвакуировали вертолетом. Для Меллера это уже вторая серьезная авария в сезоне.