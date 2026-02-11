Травма Кэма Болтона стала уже четвертой серьезной, среди австралийских спортсменов за последнее время. ESPN сообщает, что команда столкнулась с серьезными кадровыми проблемами во время Олимпиады.

Какие детали травмы Болтона?

Австралийский сноубордист Болтон срочно был доставлен в Милан с двойным переломом шейного отдела позвоночника, полученным во время подготовки к олимпийскому забегу по сноубордкроссу. Несмотря на серьезную травму, 35-летний спортсмен находится под постоянным наблюдением врачей, а его место в составе сборной займет новичок Джеймс Джонстон.

Как сообщает издание, 35-летний Кэм Болтон, для которого эти Олимпийские игры должны были стать четвертыми, упал во время тренировки по сноубордкроссу 9 февраля. Сначала его состояние не казалось критическим, но на следующий день он почувствовал сильную боль в шее, а медицинское обследование выявило два перелома.

Это не первый случай в австралийской команде?

По данным The Sun, Лора Пил, одна из главных претенденток на медали во фристайле, повредила колено на предолимпийских сборах, а молодая спортсменка Дейзи Томас получила аналогичную травму во время падения.

Олимпийка по сноубордингу и хафпайпу Мисаки Воган не смогла дебютировать после травмы головы: в понедельник во время тренировки она ударилась головой и не прошла тест на амортизацию. По протоколам команды, 20-летняя спортсменка не может участвовать как минимум в течение семи дней.

Другие случаи травм в командах на Олимпиаде-2026