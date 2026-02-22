Трьом розганяльникам вдалося неушкодженими вибратися із саней. Натомість пілот Якоб Мандльбауер змусив вболівальників і глядачів добряче понервувати, пише The Athletic.

Дивіться також Падали один за одним: слалом на Олімпіаді перетворився на виживання – фінішували не всі

Що сталося з австрійськими бобслеїстами на Олімпіаді?

Бобслей є вкрай небезпечним видом зимового спорту, адже спортсмени несуться льодяним жолобом на швидкостях, які сягають 130 кілометрів на годину.

У змаганнях четвірок одразу три екіпажі зазнали аварій, проте лише у випадку з австрійцями знадобилася серйозна медична допомога.

Як пише New York Post, Якоб Мандльбауер не зміг самостійно підвестися на ноги. Бригада лікарів була змушена винести його з траси на ношах, австрійця було ушпиталено.

Згодом з'ясувалося, що, на щастя, побоювання щодо травми шийного відділу хребта не підтвердилися. Мандльбауер ще на змагальному майданчику почав рухати ногами і руками і загалом був при тямі. Надалі він перебуватиме у лікарні тільки задля контролю і обстежень.

Які ще гучні травми сталися на Олімпійських іграх в Італії?