Милан охватили массовые протесты из-за Олимпийских игр: в Италии фиксируют диверсии на железной дороге

В Италии стартовали зимние Олимпийские игры-2026. Соревнования в Милане и близлежащих регионах продлятся с 6 по 22 февраля.

К сожалению, старт главного зимнего события последних четырех лет не обошелся без скандала. Многие итальянцы выступили против Олимпиады в их стране, сообщает CNN.

Что произошло в Милане?

Жители Милана вышли на массовый протест против проведения зимней Олимпиады. Они выразили недовольство влиянием спортивной инфраструктуры на окружающую среду.

Мирная демонстрация собрала около 10 тысяч человек. Их возмущало решение возвести олимпийские объекты посреди леса, из-за чего было уничтожено немало деревьев.

Протестующие также выступали против агентов Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE), которые прибыли в Италию для обеспечения порядка на Играх. Сначала митинги были мирными, но ночью они переросли в столкновения.

Какова ситуация в железной дороге?

Митингующие бросали шашки и петарды в сторону олимпийской деревни и вели себя агрессивно по отношению к полиции. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

Более того, на севере Италии были зафиксированы массовые перебои в работе железной дороги. Как минимум в трех местах было зафиксировано повреждением железнодорожных путей, сообщает BBC.

Также на железнодорожной инфраструктуре между Болоньей и Венецией произошел пожар, из-за чего начались массовые задержки поездов. К тому же, полиция обнаружила оборванные кабели и взрывное устройство на других железнодорожных объектах.

Что известно о скандалах на зимней Олимпиаде-2026?