Хоккей на Олимпийских играх-2026: расписание всех матчей, результаты, онлайн-трансляция
- На Олимпиаде-2026 будут соревноваться 12 мужских сборных по хоккею, разделенных на три группы.
- Выход в плей-офф будет определяться по рейтингу в сводной турнирной таблице, а не по позициям в группах.
Хоккей – наиболее популярный командный зимний вид спорта. На Олимпиаде-2026 за золото будут соревноваться 12 мужских сборных.
Соревнования пройдут по несколько необычной схеме. 24 Канал рассказывает о том, когда и за чем следить в олимпийском хоккейном турнире.
Кто играет в мужском хоккейном турнире Олимпиады?
На главные соревнования четырехлетия квалифицировались 12 команд: 1 сборная-хозяйка, 7 лучших по рейтингу Международной федерации хоккея на льду и еще 4 по результатам финального квалифай-раунда.
Группа А
- Канада
- Чехия
- Швейцария
- Франция
Группа B
- Финляндия
- Швеция
- Словакия
- Италия
Группа С
- США
- Германия
- Латвия
- Дания
Какая система соревнований по хоккею на Олимпийских играх-2026?
Все команды проведут на групповом этапе по три матча против сборных из своих групп. Но после этого выход в плей-офф будет определяться не по позициям в группе, а по рейтингу команды в сводной турнирной таблице.
Четыре лучшие сборные попадают сразу в четвертьфинал. Другие сыграют 1/8 финала, где команда с 5 рейтингом встретится с 12-й, 6-я с 11-й и тому подобное.
Когда смотреть матчи по хоккею на Олимпиаде-2026?
Расписание группового этапа выглядит следующим образом:
Группа А
- 12 февраля, 13:10. Швейцария – Франция
- 12 февраля, 17:40. Чехия – Канада
- 13 февраля, 17:40. Франция – Чехия
- 13 февраля, 22:10. Канада – Швейцария
- 15 февраля, 13:10. Швейцария – Чехия
- 15 февраля, 17:40. Канада – Франция
Группа В
- 11 февраля, 17:40. Словакия – Финляндия
- 11 февраля, 22:10. Швеция – Италия
- 13 февраля, 13:10. Финляндия – Швеция
- 13 февраля, 13:10. Италия – Словакия
- 14 февраля, 13:10. Швеция – Словакия
- 14 февраля, 17:40. Финляндия – Италия
Группа С
- 12 февраля, 22:10. Латвия – США
- 12 февраля, 22:10. Германия – Дания
- 14 февраля, 13:10. Германия – Латвия
- 14 февраля, 22:10. США – Дания
- 15 февраля, 20:10. Дания – Латвия
- 15 февраля, 22:10. США – Германия
Расписание плей-офф:
1/8 финала
- 17 февраля, 13:10
- 17 февраля, 13:10
- 17 февраля, 17:40
- 17 февраля, 17:40
1/4 финала
- 18 февраля, 13:10
- 18 февраля, 15:10
- 18 февраля, 17:40
- 18 февраля, 22:10
1/2 финала
- 20 февраля, 17:40
- 20 февраля, 22:10
Матч за 3-е место
- 21 февраля, 21:40
Финал
- 22 февраля, 15:10
Кто транслирует хоккейный турнир Олимпиады?
Официальный транслятор в Украине – Суспільне. Трансляции доступны на канале Суспільне Спорт, на региональных каналах, а также на сайте Суспільне Спорт
Онлайн-трансляция олимпийского хоккейного турнира в Милане и Кортине: