Украинский фигурист из Херсона зажег на Олимпиаде и установил невероятный рекорд

Украина продолжает выступления на зимних Олимпийских играх-2026. Наша сборная отправилась в Италию в составе 46 атлетов.

Ранее Украина неплохо выступала на Олимпиадах в фигурном катании. В этом же году от нашей страны в этом виде спорта есть только один представитель, сообщает 24 Канал.

По теме Прославила Украину на Олимпиаде, но переехала в Россию: чем занимается фигуристка Грушина

Как Марсак выступил на Олимпиаде?

Речь об уроженце Херсона Кирилле Марсаке. Во вторник, 10 февраля, парень выступил в короткой программе и поразил публику своим перформансом.

Украинец вызвал бурю аплодисментов и смог установить личный рекорд. Выступление Марсака было оценено в 86,89 балла, что аж на 10 очков больше его предыдущего лучшего достижения.

Эмоциональный взрыв в голове на самом деле. Это невероятно на самом деле, что удалось сделать и как публика нас встретила. Это было просто невероятно. Таких оценок не ожидали. Рассчитывали улучшить рекорд сезона на 1-2 балла, но не на 10. Мы очень-очень рады, что удалось улучшить настолько,

– заявил Марсак после выступления.

Кирилл впечатляюще выполнил все сложные элементы, такие как четверной сальхов, тройной аксель, каскад тройной лутц, а также получил четвертый уровень за дорожку шагов и вращения.

Кирилл Марсак зажег на зимней Олимпиаде: смотреть видео

Благодаря этому выступлению 21-летний спортсмен квалифицировался в произвольную программу, которая пройдет 12 февраля. К слову, на прошлом чемпионате Европы парень получил 76,92 балла, заняв восьмое место. Это был лучший показатель Украины в истории турнира.

Что известно о выступлениях Украины на зимней Олимпиаде?