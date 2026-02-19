О своем выступлении в Милане Брыкина рассказала на странице в инстаграм, признавшись, что многие спортсмены не верили в нее и даже называли сумасшедшей. Она отметила, что свой результат и выступление обязана тренерам, которые постоянно ее поддерживали.

Что сказала Ангелина Брыкина?

Спортсменка отметила, что ее первые Олимпийские игры с тройными прыжками стали для нее настоящим безумием, о котором она раньше могла только мечтать.

Брыкина поделилась, что без тренеров, которые верили в нее, ее выступления не было бы.

Если бы у меня не было тренеров, которые всегда верили в меня, даже когда я сама в себя не верила, вы бы не увидели меня здесь. Все, что вы сегодня увидели от меня, – это огромный труд моих тренеров,
– сказала лыжная акробатка.

Что известно об Ангелине Брыкиной?

  • Из открытых источников известно что, она росла в семье военного: ее отец, Павел, с 2015 года нес службу в зоне АТО. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в августе 2022 года он погиб вблизи села Благодатное на Николаевщине.

  • Стоит отметить, что после своего выступления на Олимпиаде Ангелина продемонстрировала на лыжах надпись "Слава ВСУ!".

  • В сезоне 2024 года Брыкина получила две золотые и одну серебряную медали на этапах Кубка Европы, что позволило ей стать победительницей общего зачета.

  • В апреле того же года она также завоевала личную бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров, а вместе с Максимом Кузнецовым и Захаром Максимчуком – командную бронзовую медаль.

  • 27 марта 2025 года Брыкина, выступая вместе с Дмитрием Котовским и Александром Окипнюком, завоевала серебряную медаль чемпионата мира в командных соревнованиях.