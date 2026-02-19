Про свій виступ у Мілані Брикіна розповіла на сторінці в інстаграм, зізнавшись, що багато спортсменів не вірили в неї і навіть називали божевільною. Вона відзначила, що свій результат і виступ завдячує тренерам, які постійно її підтримували.

Що сказала Ангеліна Брикіна?

Спортсменка наголосила, що її перші Олімпійські ігри з потрійними стрибками стали для неї справжнім безумством, про яке вона раніше могла лише мріяти.

Брикіна поділилася, що без тренерів, які вірили в неї, її виступу не було б.

Якби в мене не було тренерів, які завжди вірили в мене, навіть коли я сама в себе не вірила, ви б не побачили мене тут. Все, що ви сьогодні побачили від мене, – це величезна праця моїх тренерів,

– сказала лижна акробатка.

Що відомо про Ангеліну Брикіну?