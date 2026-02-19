Про свій виступ у Мілані Брикіна розповіла на сторінці в інстаграм, зізнавшись, що багато спортсменів не вірили в неї і навіть називали божевільною. Вона відзначила, що свій результат і виступ завдячує тренерам, які постійно її підтримували.
Що сказала Ангеліна Брикіна?
Спортсменка наголосила, що її перші Олімпійські ігри з потрійними стрибками стали для неї справжнім безумством, про яке вона раніше могла лише мріяти.
Брикіна поділилася, що без тренерів, які вірили в неї, її виступу не було б.
Якби в мене не було тренерів, які завжди вірили в мене, навіть коли я сама в себе не вірила, ви б не побачили мене тут. Все, що ви сьогодні побачили від мене, – це величезна праця моїх тренерів,
– сказала лижна акробатка.
Що відомо про Ангеліну Брикіну?
- З відкритих джерел відомо що, вона зростала в родині військового: її батько, Павло, з 2015 року ніс службу в зоні АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в серпні 2022 року він загинув поблизу села Благодатне на Миколаївщині.
Варто зазначити, що після свого виступу на Олімпіаді Ангеліна продемонструвала на лижах напис "Слава ЗСУ!".
У сезоні 2024 року Брикіна здобула дві золоті та одну срібну медалі на етапах Кубку Європи, що дозволило їй стати переможницею загального заліку.
У квітні того ж року вона також завоювала особисту бронзову медаль на чемпіонаті світу серед юніорів, а разом з Максимом Кузнєцовим і Захаром Максимчуком – командну бронзову медаль.
27 березня 2025 року Брикіна, виступаючи разом з Дмитром Котовським та Олександром Окіпнюком, виборола срібну медаль чемпіонату світу в командних змаганнях.