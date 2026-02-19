"Говорили, что я сумасшедшая": украинка, которая показала на Олимпиаде "Слава ВСУ", сделала признание
- Украинская лыжная акробатка Ангелина Брыкина заняла 13-е место в квалификации Олимпийских игр 2026 года в Милане, выполнила сложный элемент, но потерпела падение.
- Брыкина рассказала, что многие спортсмены не верили в нее, поблагодарила тренеров за поддержку, и после выступления продемонстрировала надпись "Слава ВСУ!" на лыжах.
Украинская лыжная акробатка Ангелина Брыкина заняла 13-е место в квалификации, но смогла выполнить один из самых сложных элементов, хотя и потерпела падение во время приземления. Несмотря на это, она осталась довольна своим выступлением на Олимпийских играх 2026 года в Милане.
О своем выступлении в Милане Брыкина рассказала на странице в инстаграм, признавшись, что многие спортсмены не верили в нее и даже называли сумасшедшей. Она отметила, что свой результат и выступление обязана тренерам, которые постоянно ее поддерживали.
Что сказала Ангелина Брыкина?
Спортсменка отметила, что ее первые Олимпийские игры с тройными прыжками стали для нее настоящим безумием, о котором она раньше могла только мечтать.
Брыкина поделилась, что без тренеров, которые верили в нее, ее выступления не было бы.
Если бы у меня не было тренеров, которые всегда верили в меня, даже когда я сама в себя не верила, вы бы не увидели меня здесь. Все, что вы сегодня увидели от меня, – это огромный труд моих тренеров,
– сказала лыжная акробатка.
Что известно об Ангелине Брыкиной?
- Из открытых источников известно что, она росла в семье военного: ее отец, Павел, с 2015 года нес службу в зоне АТО. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в августе 2022 года он погиб вблизи села Благодатное на Николаевщине.
Стоит отметить, что после своего выступления на Олимпиаде Ангелина продемонстрировала на лыжах надпись "Слава ВСУ!".
В сезоне 2024 года Брыкина получила две золотые и одну серебряную медали на этапах Кубка Европы, что позволило ей стать победительницей общего зачета.
В апреле того же года она также завоевала личную бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров, а вместе с Максимом Кузнецовым и Захаром Максимчуком – командную бронзовую медаль.
27 марта 2025 года Брыкина, выступая вместе с Дмитрием Котовским и Александром Окипнюком, завоевала серебряную медаль чемпионата мира в командных соревнованиях.