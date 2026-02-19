"Говорили, что я сумасшедшая": украинка, которая показала на Олимпиаде "Слава ВСУ", сделала признание

Украинская лыжная акробатка Ангелина Брыкина заняла 13-е место в квалификации, но смогла выполнить один из самых сложных элементов, хотя и потерпела падение во время приземления. Несмотря на это, она осталась довольна своим выступлением на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

О своем выступлении в Милане Брыкина рассказала на странице в инстаграм, признавшись, что многие спортсмены не верили в нее и даже называли сумасшедшей. Она отметила, что свой результат и выступление обязана тренерам, которые постоянно ее поддерживали.

Смотрите также Украинец установил невероятное достижение на Олимпиаде

Что сказала Ангелина Брыкина?

Спортсменка отметила, что ее первые Олимпийские игры с тройными прыжками стали для нее настоящим безумием, о котором она раньше могла только мечтать.

Брыкина поделилась, что без тренеров, которые верили в нее, ее выступления не было бы.

Если бы у меня не было тренеров, которые всегда верили в меня, даже когда я сама в себя не верила, вы бы не увидели меня здесь. Все, что вы сегодня увидели от меня, – это огромный труд моих тренеров,

– сказала лыжная акробатка.

Что известно об Ангелине Брыкиной?