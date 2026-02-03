Укр Рус
Sport News 24 Олимпийские игры На Олимпиаде ввели жесткий запрет на "все российское": в Москве "горят" от ярости
3 февраля, 18:03
3

На Олимпиаде ввели жесткий запрет на "все российское": в Москве "горят" от ярости

Александра Власова
Основные тезисы
  • МОК запретил использование российского флага и символики на Олимпиаде в Милане, включая болельщиков.
  • Российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии, что не поддерживают войну в Украине и не вовлечены в военные структуры.

Международный олимпийский комитет принял решение относительно флага России на всех объектах Олимпиады в Милане. Это решение учитывает, что российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщает Sveriges Radio. Запрет касается не только спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, но и болельщиков, которые приедут на зимнюю Олимпиаду в этом году.

Смотрите также Самый старший представитель Украины на Олимпиаде-2026 родом из Тернопольщины

Какие детали запрета российских флагов?

На Играх-2026 запрещено приносить предметы, которые могут ассоциироваться со странами, чьи спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Это решение касается стран, спортсменов которых допускают к соревнованиям только под нейтральным флагом.

Правило, ввели после того, как российский флаг был замечен среди зрителей во время Тур де Ски.

В Государственной думе России решение МОК вызвало возмущение: его назвали дискриминационным по национальному признаку и объяснили, что организаторы Олимпиады слишком перестраховываются.

Ранее МОК запретил российским спортсменам в нейтральном статусе участвовать в традиционном параде во время церемонии открытия Олимпиады в Милане. Таким образом, они не смогут пройти вместе с другими делегациями на торжественном мероприятии.

Какие условия участия России на Олимпиаде-2026?

  • Чтобы участвовать в зимней Олимпиаде, российские спортсмены должны подтвердить, что не поддерживают войну в Украине, и воздерживаться от публичных заявлений в поддержку режима Путина. Кроме того, им запрещено быть привлеченными к любым военным структурам России.

  • 13 российских спортсменов получили лицензии и допуск от МОК для участия в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

  • По информации NDTV Sports, некоторые федерации до сих пор полностью запрещают выступления российских спортсменов. К ним относится, в частности, Международная федерация лыжного спорта, дисциплины которой обеспечивают более половины медалей на зимних Олимпийских играх.

  • Международный союз биатлонистов придерживается такой же позиции, как и Международная федерация санного спорта, которая провела анонимный опрос среди спортсменов и выявила их опасения относительно безопасности и справедливости в случае возвращения российских атлетов.

  • Международный союз конькобежцев открыл ограниченную возможность олимпийской квалификации, позволив участие только одного спортсмена от каждой из двух стран (Россия и Беларусь) в каждой категории, однако запретил участие в эстафетах и командных соревнованиях.