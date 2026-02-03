На Олимпиаде ввели жесткий запрет на "все российское": в Москве "горят" от ярости
- МОК запретил использование российского флага и символики на Олимпиаде в Милане, включая болельщиков.
- Российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии, что не поддерживают войну в Украине и не вовлечены в военные структуры.
Международный олимпийский комитет принял решение относительно флага России на всех объектах Олимпиады в Милане. Это решение учитывает, что российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Об этом сообщает Sveriges Radio. Запрет касается не только спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, но и болельщиков, которые приедут на зимнюю Олимпиаду в этом году.
Какие детали запрета российских флагов?
На Играх-2026 запрещено приносить предметы, которые могут ассоциироваться со странами, чьи спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
Это решение касается стран, спортсменов которых допускают к соревнованиям только под нейтральным флагом.
Правило, ввели после того, как российский флаг был замечен среди зрителей во время Тур де Ски.
В Государственной думе России решение МОК вызвало возмущение: его назвали дискриминационным по национальному признаку и объяснили, что организаторы Олимпиады слишком перестраховываются.
Ранее МОК запретил российским спортсменам в нейтральном статусе участвовать в традиционном параде во время церемонии открытия Олимпиады в Милане. Таким образом, они не смогут пройти вместе с другими делегациями на торжественном мероприятии.
Какие условия участия России на Олимпиаде-2026?
Чтобы участвовать в зимней Олимпиаде, российские спортсмены должны подтвердить, что не поддерживают войну в Украине, и воздерживаться от публичных заявлений в поддержку режима Путина. Кроме того, им запрещено быть привлеченными к любым военным структурам России.
13 российских спортсменов получили лицензии и допуск от МОК для участия в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
По информации NDTV Sports, некоторые федерации до сих пор полностью запрещают выступления российских спортсменов. К ним относится, в частности, Международная федерация лыжного спорта, дисциплины которой обеспечивают более половины медалей на зимних Олимпийских играх.
Международный союз биатлонистов придерживается такой же позиции, как и Международная федерация санного спорта, которая провела анонимный опрос среди спортсменов и выявила их опасения относительно безопасности и справедливости в случае возвращения российских атлетов.
Международный союз конькобежцев открыл ограниченную возможность олимпийской квалификации, позволив участие только одного спортсмена от каждой из двух стран (Россия и Беларусь) в каждой категории, однако запретил участие в эстафетах и командных соревнованиях.