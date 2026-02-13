В Милане поймали мужчину, который 16 лет скрывался: как он стал "звездой" Олимпийских игр
- В Милане полиция задержала 44-летнего гражданина Словакии, который находился в розыске 16 лет за серию краж.
- На Олимпиаде-2026 самые громкие победы в хоккейных матчах одержали сборные Канады и США, которые разгромили своих соперников.
В Милане на Олимпийских играх один из зрителей привлек особое внимание. Он приехал, чтобы посмотреть хоккейный матч с участием своей любимой команды.
Оказалось, что мужчина давно скрывался от правосудия, сообщает Reuters. Инцидент прошел без конфликтов, но сразу стал темой для обсуждения.
Как на Олимпийских играх задержали словацкого болельщика?
Вечером 12 февраля в Милане задержали 44-летнего гражданина Словакии – основанием стал ордер, выданный итальянской прокуратурой еще 16 лет назад.
Несмотря на то, что он находился в розыске, мужчина решился вернуться в страну, чтобы поддержать национальную хоккейную сборную на зимних Олимпийских играх.
По данным местных карабинеров, он планировал посетить стартовый матч команды, однако вместо трибун его ждет 11 месяцев и 7 дней заключения за серию краж в магазинах, совершенных в 2010 году.
Правоохранители вышли на его след после того, как накануне матча он зарегистрировался в гостевом доме на окраине города. Впоследствии гражданина Словакии доставили в центральную тюрьму Сан-Витторе, поэтому громкую победу своей сборной над действующими олимпийскими чемпионами со счетом 4:1 он уже не увидел.
Как уже состоялись другие хоккейные матчи на Олимпиаде-2026?
Самый громкий старт выдался у сборной Канады. Они без шансов для соперника разгромили Чехию со счетом 5:0, сообщает МОК.
Хозяева турнира из Италии дали бой Швеции, однако уступили – 2:5. Несмотря на поражение, итальянцы сорвали овации трибун: команда долго держалась в игре, а голкипер совершил серию эффектных сейвов, которые позволили сохранять интригу до середины третьего периода.
- Отдельно стоит упомянуть и о действующих олимпийских чемпионах – сборной Финляндия. Их старт на турнире оказался неудачным, что уже сейчас обостряет борьбу в группе и добавляет интриги перед решающими матчами.
Не менее уверенно начали турнир и хоккеисты США, которые обыграли Латвию – 5:1. Швейцария разгромила Францию 4:0, а Германия одолела Данию 3:1.