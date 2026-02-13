Оказалось, что мужчина давно скрывался от правосудия, сообщает Reuters. Инцидент прошел без конфликтов, но сразу стал темой для обсуждения.

Как на Олимпийских играх задержали словацкого болельщика?

Вечером 12 февраля в Милане задержали 44-летнего гражданина Словакии – основанием стал ордер, выданный итальянской прокуратурой еще 16 лет назад.

Несмотря на то, что он находился в розыске, мужчина решился вернуться в страну, чтобы поддержать национальную хоккейную сборную на зимних Олимпийских играх.

По данным местных карабинеров, он планировал посетить стартовый матч команды, однако вместо трибун его ждет 11 месяцев и 7 дней заключения за серию краж в магазинах, совершенных в 2010 году.

Правоохранители вышли на его след после того, как накануне матча он зарегистрировался в гостевом доме на окраине города. Впоследствии гражданина Словакии доставили в центральную тюрьму Сан-Витторе, поэтому громкую победу своей сборной над действующими олимпийскими чемпионами со счетом 4:1 он уже не увидел.

