Специальный представитель российского диктатора Владимира Путина, Кирилл Дмитриев, сделал нелепую попытку угодить президенту США Дональду Трампу, комментируя финальный матч по хоккею Олимпиады 2026 года. Главный переговорщик Кремля охарактеризовал игру между сборными США и Канады как одну из последних в истории.

Мужская сборная США по хоккею одержала историческую победу над Канадой 2:1 в овертайме на Зимних Олимпийских играх 2026 в Милане, а решающую шайбу забил Джек Хьюз. Это первая олимпийская победа американцев в хоккее с 1980 года, которую в значительной степени позволило достичь возвращение игроков НХЛ на Игры после 12-летней паузы, сообщает 24 канал.

Что сказал Кирилл Дмитриев относительно матча США-Канада?

Дмитриев опубликовал пост на своей странице в соцсети X, что вызвало волну насмешек среди россиян.

Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой,

– написал россиянин.

Какие комментарии начали писать под постом Дмитриева?

Читатели коротко окрестили псевдодипломата откровенным клоуном и выразили сомнение в способности Российской Федерации достичь выгодных результатов в трехсторонних переговорах с США и Украиной.

Пользователи соцсетей называют пост Дмитриева позорным и смешным, выражая удивление, что такой человек участвует в переговорах. Они также напоминают о бывшей дипломатической репутации СССР и сомневаются в способности РФ достичь чего-то полезного.

