Сколько получили хоккеисты США и Канады за финал Олимпиады-2026

В воскресенье, 22 февраля, состоялся финал хоккейных соревнований на Олимпиаде 2026 между командами США и Канады. Победу одержала сборная США. Финалисты хоккейного турнира получат значительные денежные вознаграждения.

За эту победу каждый хоккеист сборной США получит 38 тысяч долларов, сообщает CNBC. Американцы впервые стали олимпийскими чемпионами по хоккею с 1980 года. Игроки сборной Канады получат по 11 тысяч долларов, а бронзовые призеры Олимпиады 2026 – сборная Финляндии – по 24 тысячи долларов.

Как прошел финальный матч между США и Канадой?

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, поэтому победителя пришлось определять в овертайме.

Первыми счет открыли американцы. После быстрой контратаки нападающий Миннесоты Мэттью Болди воспользовался ошибкой защитников и забросил шайбу в сетку.

Позже, во время розыгрыша численного преимущества, канадский защитник украинского происхождения Кейл Макар мощным броском с синей линии сравнял счет – 1:1.

Решающую "золотую" шайбу в ворота канадцев забил нападающий Нью-Джерси Джек Хьюз.

Как прошли хоккейные соревнования на Олимпиаде-2026?