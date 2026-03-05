Укр Рус
5 марта, 16:00
2

Во сколько и где смотреть зимние Паралимпийские игры-2026

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Зимняя Паралимпиада-2026 начнется 6 марта в Вероне.
  • Соревнования продлятся до 15 марта.

Зимняя Паралимпиада-2026 стартует уже в ближайшую пятницу. Соревнования пройдут через две недели после завершения зимних Олимпийских игр.

Как и в случае с классическими Играми, соревнования по Паралимпиаде пройдут на севере Италии. Базовым городом является Милан, тогда как определенные соревнования будут проходить на локациях в близлежащих регионах страны, сообщает 24 Канал.

Во сколько церемония открытия Паралимпиады?

Игры стартуют уже в пятницу, 6 марта. Именно в этот день и состоится официальная церемония открытия зимней Паралимпиады-2026. Ее примет город Верона.

Локацией выбран амфитеатр "Верона Арена", который вмещает до 22-х тысяч зрителей. В параде примут участие представители почти из всех стран-участниц соревнований. Начало церемонии открытия – в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть церемонию открытия?

Официальным вещателем зимних Паралимпийских игр-2026 является Суспільне. Однако бродкастер отменил трансляцию мероприятия и не будет показывать его онлайн.

Причиной является позорное решение Международного паралимпийского комитета по о снятии санкций с России и Беларуси. Организация разрешила параатлетам из этих стран участвовать в Играх без ограничений.

Россияне и белорусы смогут выступать под своими флагами и гимнами. Именно из-за нежелания демонстрировать символику стран-агрессорок Общественное и отказалось от трансляции. На других ресурсах в Украине официальной трансляции церемонии открытия не запланировано.

Напомним, что уже 14 стран заявили о бойкоте церемонии открытия и не отправят на нее своих спортсменов и представителей. К Украине присоединились:

  • Великобритания
  • Канада
  • Польша
  • Финляндия
  • Хорватия
  • Эстония
  • Латвия
  • Нидерланды
  • Германия
  • Литва
  • Чехия
  • Румыния
  • Австрия

Зимние Паралимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 15 марта. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта. Участие в Играх должны принять более 600 паралимпийцев.