У Зинченко снова проблемы в АПЛ: что ожидает украинца в Ноттингеме при новом тренере

Ноттингем Форест переживает непростые времена на старте сезона 2025-2026. Команда уже второй раз меняет наставника, что может сказаться на перспективах Александра Зинченко.

Летом Александр Зинченко сменил клубную прописку. Арсенал отдал игрока сборной Украины в аренду в Ноттингем Форест, который в этом сезоне переживает непростые времена. О перспективах украинца в новом клубе высказался известный комментатор Александр Михайлюк в эксклюзивном комментарии 24 Канала.

Как Зинченко сыграл против Порту?

"Лесники" уже второй раз за сезон сменили тренера за этот сезон. Вместо Анге Постекоглу клуб возглавил Шон Дайч, который ранее работал в Эвертоне с Виталием Миколенко.

Свой первый матч во главе "лесников" Дайч провел в Лиге Европы против Порту и одержал победу 2:0. Зинченко вышел в основе, но отыграл лишь один тайм. Александр Михайлюк дал характеристику игре украинца.

Трудно оценивать действия Зинченко по одному тайму. Из того, что я увидел, то Зина играл как классический левый защитник. У Шона Дайча нет такой привычки делать левого защитника опорным хавбеком или левым атакующим. Он выполнял те функции, которые обычно в Эвертоне выполнял Миколенко,

– говорит Михайлюк.

"Иногда во время атак соперника он центровался, страховал центрбеков, а самого Зинченко на левом фланге должен был страховать швейцарец Ндойе. Несколько раз разгонял контратаки, как раз уже центральнее располагался и принимал мяч после позиционной атаки Порту. Там были такие моменты, когда Зинченко подхватывал мяч и тянул его до центрального круга, потом уже отдавал кому-то передачу", – считает комментатор.

Будет ли Зинченко играть у Шона Дайча?

К сожалению, Зинченко получил травму и был вынужден досрочно покинуть поле. Это позволило его конкуренту по позиции Николо Савоне выйти на замену и удачно показать себя.

Поэтому пока остается под вопросом позиция Александра в основе в будущем. Ожидается, что Зинченко пропустит несколько игр "лесников" и за это время Савона может гарантировать себе место в старте.

"Александр получил хорошую оценку, но вот эта травма может снова его выбить. Насколько я понимаю, там травма бедра. Где-то 2-3 матча он должен пропустить. Савона, который вместо него вышел, это уже игрок, который принадлежит Ноттингему. Нужно об этом не забывать, ведь Зинченко арендованный. Савона был приобретен у Ювентуса за что-то около 11 миллионов фунтов".

Он еще и пенальти заработал, может сыграть на любом фланге или в центре обороны. Мне кажется, что Савона – очевидный вариант на следующие поединки, он будет играть в основе именно слева. Насколько потом Зинченко после возвращения навяжет ему борьбу? Посмотрим. Но мне кажется, что за этот тайм наш Александр заслуживает хорошей оценки,

– резюмировал Михайлюк.

Напомним, что Ноттингем Форест начинал сезон еще с Нуну Эшпириту Санту. Именно португалец в прошлом сезоне привел команду к седьмому месту, которое дало клубу путевку в Лигу Европы.

Однако у Нуну возник конфликт с владельцем клуба, из-за чего он покинул команду в начале сентября. Вместо него пришел Ангелос Постекоглу, который выигрывал ЛЕ с Тоттенхэмом. Однако австралиец поработал лишь чуть больше месяца.

Зинченко в Ноттингем Форест