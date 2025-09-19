В мировом футболе "Золотой мяч" является самой престижной индивидуальной наградой для игроков. Из-за отсутствия четких критериев признания победителя в последнее время он подвергается немало критики от болельщиков, однако является очень желанным для футболистов.

Уже совсем скоро футбольное сообщество снова будет следить за церемонией награждения лучшего игрока сезона. 24 Канал рассказывает, где можно в Украине посмотреть это событие.

Кто покажет вручение "Золотого мяча"?

Она состоится 22 сентября в Париже в театре "Шатле". Официальным транслятором "Золотого мяча-2025" на территории Украины станет медиасервис MEGOGO.

Церемонию награждения смогут посмотреть пользователи на OTT-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S. Трансляцию можно будет посмотреть и бесплатно – на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях, а также на ютуб-канале "MEGOGO СПОРТ".

Справка. Событие начнется в 21:00 по киевскому времени. Его для украинских ценителей футбола будут комментировать Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.

Напомним, что ранее было объявлено 30 претендентов на нынешнюю награду. В нее не попал Криштиану Роналду, который в комментарии для Ole назвал "Золотой мяч" фикцией и ложью.

Что известно о "Золотом мяче"?