Лига 1 вынужденно отменила принципиальный матч между ПСЖ и Марселем из-за погодных условий. Из-за этого может возникнуть неприятная ситуация с назначением новой даты.

В эти выходные в чемпионате Франции продолжаются матчи 5 тура сезона 2025-2026. К сожалению, центральная игра уикенда пройдет не по расписанию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Лигу 1.

По теме Илья Забарный довел фанатов ПСЖ до экстаза: что сделал игрок в матче чемпионата Франции

Почему перенесли дерби?

Речь о матче Марсель – ПСЖ, который был назначен на 21 сентября. Начало встречи должно было быть в 21:45 по киевскому времени. Впрочем префект департамента Буш-дю-Рон принял решение отменить игру.

Причиной является шторм и прогнозируемые сильные осадки в Марселе. По регламенту чемпионата, если матч переносится из-за погодных условий, то он должен состояться на следующий день. В случае матча Марселя против ПСЖ – это 22 сентября.

Однако в этот день в Париже состоится вручение награды Золотой мяч-2025. Среди игроков ПСЖ есть целых восемь претендентов на награду, в том числе и главный претендент на трофей Усман Дембеле.

Читайте также "На болотах" ярко подгорело: ПСЖ эффектно унизил вратаря из России в соцсетях

Будет ли скандал из-за Золотого мяча?

Это может быть поводом для подопечных Луиса Энрике блокировать проведение матча в понедельник, сообщает RMC Sport. Зато Марсель настаивает на отыгрывании матча именно 22 сентября. Это неудивительно, ведь от провансальцев нет ни одного претендента на награду.

Теоретически команды могли бы встретиться во вторник, 23 сентября. Но уже в пятницу Марсель ждет следующий бой Лиги 1 против Страсбурга, поэтому у подопечных Де Дзерби может возникнуть плотный календарь.

Напомним, что летом ПСЖ подписал украинского защитника Илью Забарного. Команда украинца идеально стартовала в текущем сезоне Лиги 1, выиграв все четыре матча.

Что известно о Забарном в ПСЖ