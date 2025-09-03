Несмотря на подписание Ильи Забарного французский ПСЖ имеет неоднозначную репутацию среди украинских фанатов. Причина в покупке вратаря из России Матвея Сафонова, сообщает 24 Канал.

Как ПСЖ унизил Сафонова?

В 2024 году чемпионы Франции приобрели кипера у российского Краснодара за 20 миллионов евро. Часть из этих денег в качестве налогов пошли в бюджет России, то есть на убийства украинцев.

Тем не менее, статус Сафонова в ПСЖ не очень высокий. Кипер не смог выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы в прошлом сезоне, а сейчас является дублером новичка Луки Шевалье.

А перед перерывом на матчи сборных французы вновь унизили Матвея. Клуб в инстаграм опубликовал список игроков, которые отправили в свои национальные команды в сентябре. Таких было аж 17, но ПСЖ сделал коллажи только о 16-х из них.

Парижане проигнорировали вызов Сафонова в сборную России, которая будет играть товарищеские матчи с Иорданией и Катаром. Это вызвало гневную реакцию у российских болельщиков в комментариях в пабликах.

У россиян подгорело от игнорирования Сафонова со стороны ПСЖ:

Что интересно, о вызове Ильи Забарного в сборную Украины ПСЖ не забыл. Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от международных матчей из-за войны в Украине.

Что между Сафоновым и Забарным: