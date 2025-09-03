Несмотря на подписание Ильи Забарного французский ПСЖ имеет неоднозначную репутацию среди украинских фанатов. Причина в покупке вратаря из России Матвея Сафонова, сообщает 24 Канал.
По теме Расписание матчей и результаты ПСЖ в сезоне 2025-2026
Как ПСЖ унизил Сафонова?
В 2024 году чемпионы Франции приобрели кипера у российского Краснодара за 20 миллионов евро. Часть из этих денег в качестве налогов пошли в бюджет России, то есть на убийства украинцев.
Тем не менее, статус Сафонова в ПСЖ не очень высокий. Кипер не смог выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы в прошлом сезоне, а сейчас является дублером новичка Луки Шевалье.
А перед перерывом на матчи сборных французы вновь унизили Матвея. Клуб в инстаграм опубликовал список игроков, которые отправили в свои национальные команды в сентябре. Таких было аж 17, но ПСЖ сделал коллажи только о 16-х из них.
Парижане проигнорировали вызов Сафонова в сборную России, которая будет играть товарищеские матчи с Иорданией и Катаром. Это вызвало гневную реакцию у российских болельщиков в комментариях в пабликах.
- Мрази конченые..
- Валить Сафонову надо с этой помойки.
- Ему не надоело быть тряпкой, о которую ноги вытирают?
- Его и дальше будут чморить, пока не уйдет.
- Зачем терпеть это унижение?
- Фу такими быть. Но неужели у Матвея нет достоинства иметь дело с такими вонючками?
- Не забыли, а целенаправленно не включили. Мы для них враги. Вопрос: если мы плохие, зачем мы рвемся туда? За унижением ради денег?
У россиян подгорело от игнорирования Сафонова со стороны ПСЖ:
Читайте также Забарный технично отошел от россиянина Сафонова, когда тот приблизился к нему: показательное видео
Что интересно, о вызове Ильи Забарного в сборную Украины ПСЖ не забыл. Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от международных матчей из-за войны в Украине.
Что между Сафоновым и Забарным:
- Летом этого года ПСЖ подписал защитника сборной Украины Илью Забарного.
- Игрок Борнмута обошелся парижанам в 63 миллиона евро.
- Ходили слухи, что Забарный ставил условие ПСЖ о продаже Сафонова.
- Впрочем Матвей остался в клубе, а ПСЖ отработал стратегию поведения для предотвращения конфликта.
- Позже Забарный рассказал о своих отношениях с Сафоновым и выразил свою гражданскую позицию.
- К слову, сам Сафонов отказался комментировать сотрудничество с Забарным.
- Украинец уже сыграл два матча за ПСЖ в сезоне 2025-2026, тогда как россиянин – ни одного.