Попри підписання Іллі Забарного французький ПСЖ має неоднозначну репутацію серед українських фанатів. Причина в купівлі воротаря з Росії Матвія Сафонова, повідомляє 24 Канал.
Як ПСЖ принизив Сафонова?
У 2024 році чемпіони Франції придбали кіпера у російського Краснодару за 20 мільйонів євро. Частина з цих грошей в якості податків пішли в бюджет Росії, тобто на вбивства українців.
Проте статус Сафонова у ПСЖ не дуже високий. Кіпер не зміг виграти конкуренцію у Джанлуїджі Доннарумми минулого сезону, а зараз є дублером новачка Луки Шевальє.
А перед перервою на матчі збірних французи знову принизили Матвія. Клуб в інстаграм опублікував список гравців, які відправили у свої національні команди у вересні. Таких було аж 17, але ПСЖ зробив колажі лише про 16-х з них.
Парижани проігнорували виклик Сафонова до збірної Росії, яка гратиме товариські матчі із Йорданією та Катаром. Це викликало гнівну реакцію у російських вболівальників в коментарях у пабліках.
- Мразі кончені…
- Валити Сафонову треба із цієї помийки.
- Йому не набридло бути ганчіркою, об яку ноги витирають?
- Його і далі будуть чморити, поки не піде.
- Нащо терпіти це приниження?
- Фу такими бути. Але невже у Матвія немає гідності мати справу з такими вонючками?
- Не забули, а цілеспрямовано не включили. Ми для них вороги. Питання: якщо ми погані, нащо ми рвемось туди? За приниженням заради грошей?
У росіян підгоріло від ігнорування Сафонова з боку ПСЖ:
Що цікаво, про виклик Іллі Забарного в збірну України ПСЖ не забув. Нагадаємо, що російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних матчів через війну в Україні.
Що між Сафоновим та Забарним:
- Влітку цього року ПСЖ підписав захисника збірної України Іллю Забарного.
- Гравець Борнмута обійшовся парижанам у 63 мільйони євро.
- Ходили чутки, що Забарний ставив умову ПСЖ щодо продажу Сафонова.
- Втім Матвій залишився у клубі, а ПСЖ відпрацював стратегію поведінки задля запобігання конфлікту.
- Пізніше Забарний розповів про свої стосунки із Сафоновим та висловив свою громадянську позицію.
- До слова, сам Сафонов відмовився коментувати співпрацю із Забарним.
- Українець вже відіграв два матчі за ПСЖ у сезоні 2025-2026, тоді як росіянин – жодного.