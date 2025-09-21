Ліга 1 вимушено скасувала принциповий матч між ПСЖ та Марселем через погодні умови. Через це може виникнути неприємна ситуація із призначенням нової дати.

Цими вихідними в чемпіонаті Франції тривають матчі 5 туру сезону 2025-2026. На жаль, центральна гра вікенду пройде не за розкладом, повідомляє 24 Канал посиланням на Лігу 1.

Чому перенесли дербі?

Мова про матч Марсель – ПСЖ, який був призначений на 21 вересня. Початок зустрічі мав бути о 21:45 за київським часом. Втім префект департаменту Буш-дю-Рон прийняв рішення скасувати гру.

Причиною є шторм та прогнозовані сильні опади в Марселі. За регламентом чемпіонату, якщо матч переноситься через погодні умови, то він має відбутися на наступний день. У випадку матчу Марселя проти ПСЖ – це 22 вересня.

Проте у цей день у Парижі відбудеться вручення нагороди Золотий м'яч-2025. Серед гравців ПСЖ є аж вісім претендентів на нагороду, в тому числі й головний претендент на трофей Усман Дембеле.

Чи буде скандал через Золотий м'яч?

Це може бути приводом для підопічних Луїса Енріке блокувати проведення матчу в понеділок, повідомляє RMC Sport. Натомість Марсель наполягає на відіграванні матчу саме 22 вересня. Це недивно, адже від провансальців немає жодного претендента на нагороду.

Теоретично команди могли б зустрітися у вівторок, 23 вересня. Але вже у п'ятницю на Марсель чекає наступний бій Ліги 1 проти Страсбурга, тому у підопічних Де Дзербі може виникнути щільний календар.

Нагадаємо, що влітку ПСЖ підписав українського захисника Іллю Забарного. Команда українця ідеально стартувала у поточному сезоні Ліги 1, вигравши усі чотири матчі.

