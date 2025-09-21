Цими вихідними в чемпіонаті Франції тривають матчі 5 туру сезону 2025-2026. На жаль, центральна гра вікенду пройде не за розкладом, повідомляє 24 Канал посиланням на Лігу 1.
Чому перенесли дербі?
Мова про матч Марсель – ПСЖ, який був призначений на 21 вересня. Початок зустрічі мав бути о 21:45 за київським часом. Втім префект департаменту Буш-дю-Рон прийняв рішення скасувати гру.
Причиною є шторм та прогнозовані сильні опади в Марселі. За регламентом чемпіонату, якщо матч переноситься через погодні умови, то він має відбутися на наступний день. У випадку матчу Марселя проти ПСЖ – це 22 вересня.
Проте у цей день у Парижі відбудеться вручення нагороди Золотий м'яч-2025. Серед гравців ПСЖ є аж вісім претендентів на нагороду, в тому числі й головний претендент на трофей Усман Дембеле.
Чи буде скандал через Золотий м'яч?
Це може бути приводом для підопічних Луїса Енріке блокувати проведення матчу в понеділок, повідомляє RMC Sport. Натомість Марсель наполягає на відіграванні матчу саме 22 вересня. Це недивно, адже від провансальців немає жодного претендента на нагороду.
Теоретично команди могли б зустрітися у вівторок, 23 вересня. Але вже у п'ятницю на Марсель чекає наступний бій Ліги 1 проти Страсбурга, тому у підопічних Де Дзербі може виникнути щільний календар.
Нагадаємо, що влітку ПСЖ підписав українського захисника Іллю Забарного. Команда українця ідеально стартувала у поточному сезоні Ліги 1, вигравши усі чотири матчі.
Що відомо про Забарного в ПСЖ
Ілля перебрався у французький клуб з Борнмута за 63 мільйони євро, частина з цих коштів пішла на рахунки київського Динамо.
Перепоною для переходу міг стати російський воротар Матвій Сафонов, який грає за ПСЖ з минулого літа. Подейкували, що Забарний навіть вимагав продажу росіянина.
Проте трансфер відбувся, а Сафонов не залишив команду в літнє трансферне вікно. Пізніше Забарний прокоментував свої відносини із російським воротарем.
Натомість Сафонов теж відреагував на слова Забарного та заявив, що не збирається залишати ПСЖ. Відзначимо, що Ілля вже встиг провести чотири матчі за ПСЖ цього сезону, тоді як Матвій – жодного.