Справою про незаконний перетин державного кордону займався Окнянський районний суд Одеської області. На ексфутболіста Динамо наклали адміністративний штраф, повідомляє 24 Канал з посиланням на рішення Окснянського суду.

Який штраф виписали Рудьку?

Слідством було встановлено, що Артура Рудька затримали 30 серпня 2025 року о 19:10 на західній околиці села Розівка Подільського району Одеської області. Прикордонники виявили групу осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон на вихід з України в Республіку Молдова.

Порушників затримали за п'ять метрів від лінії державного кордону. Рудька виявили завдяки документам, які він тримав при собі.

Суд вивчив усі докази, що свідчили про умисні дії футболіста. Рудька притягнули до адміністративної відповідальності, наклавши на нього штраф у розмірі 13 тисяч 600 гривень. Крім того, голкіперу доведеться сплатити судовий збір в сумі 605,60 гривень на користь держави.

У разі несплати штрафу протягом 15 днів, з футболіста стягується подвійне покарання – 27 200 гривень. Відповідне судове рішення набуло чинності 20 жовтня 2025 року.

Чому Рудько незаконно перетинав кордон?