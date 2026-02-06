Виїхав у США та знайшов нову кохану: як зараз живе український олімпійський призер Гончаров

Бронзовий призер Олімпіади-2006 Руслан Гончаров продовжує свою кар’єру в іншому амплуа – передає досвід молодим фігуристам у США. Його ім’я й далі лишається частиною історії українського спорту.

Руслан Гончаров – один із найуспішніших українських фігуристів в історії, разом із своєю партнеркою Оленою Грушиною володар бронзової медалі Олімпіади-2006 в Турині. Як змінилося життя прославленого спортсмена після цього успіху, передає 24 Канал.

Чим зараз займається Руслан Гончаров?

Після завершення змагальної кар'єри атлет повністю присвятив себе тренерській роботі, зберігши зв'язок зі спортом і вихованням нового покоління фігуристів.

Раніше Гончаров очолював першу в Україні Академію фігурного катання в місті Бровари, де займався підготовкою юних спортсменів.

За інформацією Одеського відділення НОК, наразі Руслан проживає з родиною в американському місті Ашберн (штат Вірджинія), де працює тренером із фігурного катання в одному з льодових центрів поблизу Лісбурга.

Він продовжує ділитися своїм величезним досвідом зі спортсменами, допомагаючи виховувати нові таланти у фігурному катанні.



Руслан Гончаров зі своїми підопічними/Фото з інстаграм-сторінки тренера

Особисте життя фігуриста

З 1995 року Руслан Гончаров перебував у шлюбі зі своєю партнеркою по фігурному катанню Оленою Грушиною. Вони жили та тренувалися в Америці у штаті Коннектикут, де придбали будинок.

Проте після Олімпіади їхні стосунки дали тріщину. Через дрібні розбіжності та сварки шлюб розпався.

Пізніше Гончаров одружився зі своєю новою коханою – Ольгою. У пари народилася донька. На своїй сторінці в інстаграмі Руслан часто публікує фото з родиною.



Руслан із родиною зустрічають Новий рік/Фото з інстаграм-сторінки Гончарова

Ім’я, яке закарбувалося в історії спорту

Руслан Гончаров народився 20 січня 1973 року в Одесі й почав кататися на льоду з шести років.

Протягом своєї спортивної кар'єри він виступав у танцях на льоду з Оленою Грушиною – їхня пара була на міжнародній арені понад десятиліття.

Головне досягнення зіркового дуету – бронзові медалі Олімпійських ігор 2006 у Турині.

Як Гончаров та Грушина виборювали бронзу Олімпіади-2006: дивитися відео

