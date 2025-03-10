Повернувся рятувати команду від вильоту: клуб УПЛ представив нового-старого тренера
- Руслан Костишин вдруге очолив Колос після незадовільних результатів команди.
- Костишин працював з Колосом з 2014 до 2021 року та повернувся після роботи в казахському клубі Аксу.
Ковалівський Колос невдало розпочав весняну частину чемпіонату України. Через незадовільні результати керівництво клубу провело зміни на тренерському містку.
Український тренер Руслан Костишин вдруге очолив ковалівський Колос. Фахівець працюватиме у статусі виконувача обов'язків головного тренера, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.
Читайте також Осічки Шахтаря та Карпат, важка перемога Динамо: підсумки 20 туру та турнірна таблиця УПЛ
Повернення в рідний клуб
Руслан Костишин працював з Колосом з 2014 до 2021 року. Під керівництвом молодого фахівця команда пройшла шлях від аматорського чемпіонату до учасника єврокубків. Під його керівництвом Колос у сезоні-2020/21 посів четверте місце в УПЛ.
Костишин вдруге очолив Колос / фото ФК Колос
Костишин подав у відставку наприкінці серпня 2021 року після розгромної поразки від київського Динамо (0:7). Згодом фахівець очолив казахський клуб Аксу, який покинув у 2023 році. Останнім часом 48-річний фахівець був тренером-консультантом аматорського колективу Дністер Заліщики та працював експертом на УПЛ ТБ.
Нагадаємо, що через невдалі результати команди у другій частині сезону керівництво клубу звільнило Олександра Поздєєва та весь тренерський штаб.
Після 20 зіграних турів Колос займає 12 місце та має в активі 18 очок. Свій наступний матч команда з Ковалівки зіграє 16 березня проти черкаського ЛНЗ. Перед новим-старим тренером стоїть завдання зберегти прописку в елітному дивізіоні.