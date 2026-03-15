Травми косять збірну України: лідер команди зазнав пошкодження перед матчем зі Швецією

Збірна України може підійти до важливого матчу проти Швеції з серйозними кадровими втратами. Ще один лідер команди, Руслан Маліновський, отримав травму у чемпіонаті Італії.

Півзахисник Дженоа травмувався під час матчу проти Верони у Серії A. Це стало ще одним тривожним сигналом для тренерського штабу збірної України напередодні поєдинку плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026 зі Швецією, повідомляє 24 Канал.

Що з Маліновським?

У матчі 29-го туру чемпіонату Італії Дженоа на виїзді перемогла Верону з рахунком 2:0.

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі та провів на полі 71 хвилину. Однак українець зазнав пошкодження і був змушений залишити поле достроково.

Поки що подробиці травми не уточнюються. У матчі зі шведами півзахисник точно не зіграє через перебір жовтих карток, однак нове ушкодження може ускладнити його участь у наступних матчах збірної.

Епідемія травм у збірній України

Травма Маліновського стала ще одним ударом для кадрової ситуації в національній команді.

Збірній точно не допоможуть Артем Довбик та Олександр Зінченко, які вибули з гри на тривалий термін через травми.

У матчі проти Швеції також не допоможе основний правий захисник Юхим Конопля через перебір жовтих карток). Під питанням участь цій грі Миколи Матвієнка, Арсенія Батагова та Георгія Судакова, які теж мають проблеми зі здоров'ям.

За інформацією ТаТоТаке, проти Швеції може не зіграти також захисник Динамо Олександр Михавко, який травмувався у матчі з Оболонню.

