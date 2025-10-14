Збірна України у жовтні зіграла два матчі у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Підопічні Сергія Реброва перемогли команди Ісландії та Азербайджану.

Український футболіст Руслан Маліновський заполонив соціальні мережі після матчу проти Азербайджану. Реакція Маліновського під час гри потрапила у трансляцію і швидко стала вірусною, повідомляє 24 Канал.

Чому Маліновський став мемом?

13 жовтня збірна України зіграла проти Азербайджану у Кракові. Матч завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Голами відзначилися Олексій Гуцуляк та Руслан Маліновський, а також Віталій Миколенко зрізав м'яч у власні ворота.

Проте наприкінці матчу підопічні Сергія Реброва могли збільшити перевагу, але не реалізували чудовий момент. Реакція Маліновського, який спостерігав за епізодом вже з лави запасних, стала вірусною у соціальних мережах.

Цікаво, що до тренду доєдналився відомі українські компанії. Зокрема, "Київстар", "Аврора", "Уклон" та інші. Головна суть мему у тому, що вираз обличчя Маліновського передає відчуття людей у різних життєвих ситуаціях.

Реакція Маліновського стала мемом / Скриншоти з соцмереж

Як Маліновський став героєм збірної України?

Руслан Маліновський вперше за тривалий час повернувся у збірну України. До цього футболіст отримав важку травму гомілкостопу у матчі за Дженоа, а потім проходив реабілітацію.

Проте вже на жовтневі матчі Сергій Ребров викликав Маліновського у національну команду. Руслан ефектно повернувся в збірну після тривалої паузи.

У матчі проти Ісландії Руслан Маліновський відзначився двома голами у ворота "вікінгів". У підсумку збірна України перемогла з рахунком 3:5.

Продовжив свій перфоманс півзахисник і у грі з Азербайджаном. Спершу він віддав гольову передачу на Олексія Гуцуляка, а потім забив переможний гол "синьо-жовтих".

Відзначимо, що фанати відзначили Руслана Маліновського. Півзахисник став "левом матчу" у грі проти Азербайджану, як і у протистоянні з Ісландією.

