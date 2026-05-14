Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Sport News 24 Футбол У штабі Мальдери залишиться тренер, який раніше працював із Ребровим
14 травня, 11:39
3

У штабі Мальдери залишиться тренер, який раніше працював із Ребровим

Олександра Власова
Основні тези
  • Андреа Мальдера, ймовірний новий тренер збірної України, може залишити в своєму штабі Рустама Худжамова, який відповідатиме за підготовку голкіперів.
  • Серед помічників Мальдери можуть бути італієць Паскуале Каталано та українці Тарас Степаненко і Володимир Єзерський.
Слухати новину 01:07 хв

Спочатку, після звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України, найбільше обговорювали, хто може очолити команду. Коли ж стало відомо, що найімовірніше збірну очолить італієць Андреа Мальдера, увага перемістилася на його тренерський штаб та потенційних його учасників.

Журналіст Михайло Співаковський на ютуб-каналі "ТаТоТаке" поділився інсайдами щодо того, хто може увійти до нового штабу збірної. Один із тренерів, який працював у штабі Реброва, продовжить співпрацю і з Мальдерою.

Дивіться також Не Шевченком єдиним: найкращі бомбардири чемпіонату світу серед українців 

Хто з колишнього штабу збірної продовжить працювати з Мальдерою?

У тренерському штабі збірної досі вакантна щонайменше одна ключова посада. Йдеться про фахівця, який відповідатиме за підготовку голкіперів. За інформацією Співаковського, на цій позиції з високою ймовірністю продовжить роботу Рустам Худжамов.

Залишається ще мінімум одна важлива кандидатура – це тренер саме по роботі з голкіперами. За моєю інформацією, є суттєва ймовірність, що цю посаду за собою збереже Рустам Худжамов,
– сказав він.

Як може виглядати команда Мальдери?

Серед помічників тренера Мальдери буде італієць Паскуале Каталано. Принаймні двоє асистентів – українці: Тарас Степаненко та Володимир Єзерський, повідомив журналіст Віктор Вацко

У коментарі Sport-express.ua Єзерський зазначив, що дізнався про своє призначення з новин і наразі продовжує працювати в системі молодіжних збірних України.

Що відомо про Рустама Худжамова?

Він займав посаду головного тренера воротарів національної збірної України у тренерському штабі Сергія Реброва. Також його викликали до лав збірної, де він провів один офіційний матч. У складі Шахтаря він здобув Кубок УЄФА 2009 року та став чемпіоном України.

Хто такий Андреа Мальдера?

  • Можливе призначення італійця стане історичним, адже він може бути першим іноземним наставником в історії національної збірної України. 

  • Протягом п'яти років він працював у штабі Андрія Шевченка, відповідаючи за тактику та аналіз суперників, і разом із командою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. 

  • На знак поваги до України та виконання обіцянки після Євро-2020 Мальдера зробив татуювання на плечі з українським тризубом і синьо-жовтим прапором. 

  • Після завершення роботи у збірній України він був асистентом Роберто Де Дзербі в Брайтоні (2022 – 2024) та Марселі (2024 – 2026).

Пов'язані теми:

Збірна України з футболу
Андреа Мальдера