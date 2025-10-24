"Не захотів брати участь у цій ганьбі": легенда Динамо шокував заявою про відсутність Ярмоленка
- Київське Динамо зазнало поразки від турецького Самсунспора з рахунком 3:0, без Андрія Ярмоленка, якого не було в складі через застуду, але Олег Саленко сумнівається в цій причині.
- Саленко вважає, що Ярмоленко не захотів брати участь у матчі, назвавши атмосферу в Динамо ганебною, що підкреслює проблеми в команді, яка не завдала жодного удару у площину воріт суперника.
Київське Динамо зазнала другої поразки поспіль в основному раунді Ліги конференцій-2025/2026. Команду Олександра Шовковського ганебно програла на виїзді турецькому Самсунспору.
Турецький клуб розбив киян, які грали без ветерана команди Андрія Ярмоленка, з рахунком 3:0. Колишній футболіст Динамо Олег Саленко прокоментував відсутність 36-річного флангового півзахисника у заявці "біло-синіх" на матч 2-го туру Ліги конференцій, передає 24 Канал із посиланням на Footboom.
Саленко не вірить у причину відсутності Ярмоленка на матчі проти Самсунспора?
Офіційний сайт Динамо повідомляв, що Ярмоленко пропустить гру проти Самсунспора через застуду. Однак Саленко не вірить у таку причину відсутності Андрія Миколайовича. На його думку, Ярмоленко просто не захотів їхати у Туреччину та брати участь у ганебній грі киян.
Відзначимо, що Динамо за цілий матч не спромоглось завдати жодного удару у площину турецьких воріт.
Ви думаєте Ярмоленко дійсно захворів, як нам розповіли? Ні, звичайно. Андрій просто не захотів брати участь в цій ганьбі, просто не захотів їхати і все. Така нині атмосфера в Динамо,
– заявив Саленко.
Також колишній нападник Динамо додав, що після гри не може назвати жодного динамівця, який зробив на турецькому полі усе, що міг. За словами Саленка, у цьому й криється уся трагедія киян, адже у грі Самсунспора немає нічого особливого. Олег Анатолійович пригадав, як у минулому забивав і перемагав турецькі команди.
За інформацією порталу Transfermarkt, Ярмоленко взяв участь у 12-ти матчах поточного сезону-2025/2026 за Динамо, у яких не запам'ятався результативними діями.
Що відомо про конфлікт Ярмоленка та Шовковського?
Нагадаємо, що між досвідченим футболістом та головним тренером Динамо "пробігла чорна кішка". Ще у серпні ходили чутки про ймовірний конфлікт між Ярмоленком та Шовковським, які спалахнули із новою силою вже у жовтні.
У серпні Шовковський вигнав ветерана з тренування киян через неналежний підхід до роботи. А вже у жовтні Ярмоленко залишив розташування Динамо у Польщі після матчу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес. Андрій пояснив свій від'їзд сімейними обставинами. Це здивувало головного наставника "біло-синіх", про що він відкрито заявив на пресконференції.
Згодом Ярмоленко повернувся до України та відновив роботу зі столичною командою.
Відомий коментатор Віктор Вацко у своїй авторській програмі на ютубі Вацко on air спробував пояснити причину конфлікту між Ярмоленком та Шовковським.