У Динамо з'явився кандидат на заміну Ярмоленку
- Тренер Динамо Ігор Костюк розглядає повернення вінгера Самби Діалло до основної команди, бачачи у ньому потенціал.
- Діалло, який грав в оренді за Хапоель Єрусалим, може замінити Андрія Ярмоленка на фланзі атаки, якщо покаже впевнену гру.
Самба Діалло, який раніше виступав за юнацькі склади Динамо, отримує новий шанс у першій команді. Головний тренер Динамо Ігорю Костюк розглядає його повернення в основу.
За інформацією "Камон, плей", за попереднього наставника Олександра Шовковського гравець не входив до планів клубу. Однак нинішній тренер бачить у ньому потенціал і готовий дати шанс проявити себе.
Новий шанс для Діалло у Динамо?
Повідомляється, що Діалло розглядають на одному з флангів атаки, як можливу заміну Андрію Ярмоленку, для якого цей сезон буде останнім у кар'єрі.
У Динамо сподіваються, що за умови впевненої гри він зможе підсилити команду та в майбутньому принести клубу прибуток від можливого трансферу.
Самба Діалло зазначив, що до команди прийшов тренер, з яким він уже працював раніше в юнацькій команді. За словами футболіста, вони добре знають одне одного, тому зараз футболіст відчуває високу мотивацію. Він підкреслив, що вже мав досвід роботи з Ігорем Володимировичем, тож для нього зараз найважливіше – уважно дослухатися до порад і вимог наставника та виконувати все, що той вимагає.
Також Діалло розповів, що тренер наголосив на необхідності серйозно готуватися навіть під час відпустки й не дозволяти собі байдикувати, адже попередня спільна робота в юнацькій команді не гарантує йому місця в основному складі команди на нинішньому етапі.
Як грає Діалло?
- Влітку 2021 року Діалло підписав контракт з київським Динамо та спочатку виступав у юнацьких командах клубу.
- У юнацьких змаганнях Діалло проявив себе як результативний футболіст, ставши одним із провідних гравців Динамо в Юнацькій лізі УЄФА та відзначившись влучними голами і яскравою технікою.
- Влітку 2022 року Самба дебютував за першу команду Динамо в офіційних матчах, зокрема в груповому раунді Ліги Європи. Пізніше він також вийшов на поле у матчах Української Прем'єр‑ліги.
- У сезоні 2024/2025 Діалло виступав в оренді за ізраїльський Хапоель Єрусалим, де записав на свій рахунок кілька голів.
- За даними Transfermarkt, у складі Динамо Діалло провів кілька матчів у чемпіонаті та єврокубках, і відзначився одним забитим м'ячем за основну команду.