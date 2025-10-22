Крінж дня: у Туреччині назвали максимально дивний склад Динамо на матч Ліги конференцій
- Турецьке видання Samsunspor Gazetesi припустилося помилки, включивши у стартовий склад Динамо вісім гравців, які не виступають за команду цього сезону.
- Матч Самсунспор – Динамо відбудеться 23 жовтня о 22:00 за київським часом.
У четвер, 23 жовтня, київське Динамо проведе матч другого туру Ліги конференцій. Суперником "біло-синіх" буде турецький Самсунспор.
Напередодні цього протистояння місцеве видання Samsunspor Gazetesi опублікувало анонс поєдинку. В ньому журналісти суттєво "дали у штангу", інформує 24 Канал.
Яку помилку зробили журналісти?
Вони написали про травмованих гравців киян, зазначивши правдиву інформацію, що через пошкодження матч пропустять Микола Шапаренко, Анхель Торрес, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак і Крістіан Біловар. Після чого припустили, що Олександр Шовковський проведе ротацію та дасть шанс молоді.
І з цього моменту щось пішло явно не за планом. В орієнтовний склад Динамо вони поставили одразу вісьмох гравців, які в цьому сезоні не виступають за "біло-синіх".
Очікуваний стартовий склад київського Динамо від Samsunspor Gazetesi: Георгій Бущан (Полісся) – Кендзьора (ПАОК), Попов, Сирота (Коджаеліспор), Вівчаренко – Сидорчук (Вестерло), Буяльський – Беніто (Акрітас Хлоракас), Андрієвський (Полісся), Ванат (Жирона) – Рамірес (Богеміанс 1905).
Турецькі журналісти спрогнозували склад Динамо на матч ЛК / Скриншот із сайту Samsunspor Gazetesi
До слова. Матч Самсунспор – Динамо розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що напередодні своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився Мирон Маркевич. Він оптимістично налаштований перед грою.
Що відомо про єврокубкову кампанію Динамо?
Кияни у статусі чемпіона України розпочали свій шлях у єврокубках з другого раунду відбору до Ліги чемпіонів, де пройшли мальтійський Хамрун Спартанс.
Після цього "біло-сині" поступилися кіпрському Пафосу й опустилися у кваліфікацію Ліги Європи, де не змогли здолати ізраїльський Маккабі.
Врешті-решт опинилися в основному етапі Ліги конференцій, де програли у стартовому турі Крістал Пелес (0:2).
Раніше кияни не зустрічалися зі Самсунспором. За даними Вікіпедії, вони 27 разів у єврокубках перетиналися з турецькими клубами. У цих матчах Динамо здобуло 13 перемог, а також по 7 разів зіграло внічию та поступилося.