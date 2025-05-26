Президент УЄФА висловив співчуття російським дітям через недопуск місцевих збірних до змагань

Александер Чеферін продовжує залишатися прихильником часткового зняття санкцій з російського футболу. На думку словенця, УЄФА мав би допустити юнацькі збірні з країни-окупанта до міжнародних змагань.

З початком повномасштабної війни в Україні російський футбол потрапив під серйозні санкції. Клуби та збірні з країни-терористки дискваліфікували з міжнародних змагань.

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Знову шкода росіян

Втім у 2023 році УЄФА спробував пом'якшити санкції до росіян. Головний футбольний орган Європи вирішив дозволити юнацьким збірним Росії грати у міжнародних змаганнях.

На щастя, під тиском багатьох асоціацій це рішення було скасоване. Тоді президент УЄФА Александер Чеферін шкодував російських дітей. Тепер же словенець знову пожалів громадян країни-терористки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kicker.

Це діти, вони не можуть голосувати на виборах. Вони ростуть в страху та ненависті. Якби вони приїхали у вашу чи мою країну та обійняли дитину, або їх би обійняли інші, вони б зрозуміли, що це непогані люди. Прямо зараз вони думають, що ми ненавидимо їх та їх націю. Я не маю ненависті до жодної нації. Тоді деякі нації опинилися під тиском і вирішили не голосувати за повернення юнаків,

– заявив Чеферін.

При цьому словенець не висловив жодного слова співчуття дітям з України, які страждають від війни куди більше. Добре, що президент УЄФА поки відхилив можливість повернення дорослих російських команд до міжнародних змагань.

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Нагадаємо, що у березні цього року УЄФА на своєму Конгресі вшанували пам'ять російського ексфутболіста Алєксєя Бугаєва. Спортсмен після завершення кар'єри спився та пішов на війну в Україні, де був ліквідований Збройними силами України.