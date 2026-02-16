"Він руйнує Україну": в Шахтарі виступили з різкою заявою щодо повернення росіян у футбол

Останнім часом у ЗМІ лунає все більше закликів щодо відновлення статусів російських футбольних команд. Вони опинилися під санкціями з 2022 року.

Клуби з Росії не допускають до єврокубків, а збірні не мають змоги виступати на чемпіонатах світу та Європи. Чергову хвилю обговорень щодо санкцій проти росіян спричинила гучна заява президента ФІФА, повідомляє Yahoo.

До теми Підгоріло від Інфантіно: журналіст запропонував провести матч між Україною та Росією у Києві

Що в Шахтарі думають про ФІФА?

Джанні Інфантіно висловився за повернення Росії до міжнародних змагань. На думку швейцарця, санкції не дали ефект, а футбол іг би об'єднати росіян та європейців.

Чимало відомих людей рознесли вщент таку заяву голови ФІФА. Свою думку щодо Інфантіно висловив і донецький Шахтар. Генеральний директор клубу Сергій Палкін розкритикував швейцарця за проросійську позицію.

"Було б краще, якби він приїхав і побачив, що тут відбувається. Кажуть, що футбол слід відділити від політики. Це неправильно, бо футбол – частина нашого життя. Це гра, яку дивляться мільйони чи навіть мільярди людей. Інфантіно підтримує Росію і руйнує Україну. Схоже, що він ігнорує Україну. Для мене це незрозуміло", – заявив Палкін.

Я зовсім не розумію, що він думає. У нас уже чотири роки війни. Інфантіно завжди говорить, що ми – одна футбольна родина, але він ніколи не звертає уваги на український футбол. Він робить усе, щоб зруйнувати наш футбол, а не захистити його та допомогти. Найбільша проблема виникає вночі, бо росіяни намагаються бомбити наші міста саме вночі,

– вважає гендиректор "гірників".

Як Шахтар страждає від війни?

Шахтар особливо постраждав від дій ФІФА у 2022 році. Тоді організація дозволила легіонерам в односторонньому порядку залишати українські клуби та шукати собі нові команди.

Через це донеччани втратили більше 10-ти іноземних футболістів, за яких не були виручені ринкові гроші. Крім того, Палкін розповів про складність функціонування клубу під час війни.

Іноді наша команда не спить цілу ніч, а наступного дня нам доводиться грати офіційний матч. Тобто який футбол ми можемо демонструвати, коли не спимо? Усі розуміють, яка в нас небезпечна ситуація. Я витратив багато часу на спілкування з агентами та батьками, намагаючись переконати їх приїхати. Ми не можемо конкурувати за гравців так, як робили це до війни,

– розповів Сергій.

Які результати у Шахтаря в сезоні 2025 – 2026?

Нагадаємо, що Шахтар у поточному сезоні не зміг подолати кваліфікацію Ліги Європи та опустився до третього за рангом єврокубка. У основному етапі Ліги конференцій "гірники" посіли шосте місце та кваліфікувались напряму в 1/8 фіналу.

При цьому вже четвертий рік донеччани та інші українські клуби змушені проводити домашні єврокубкові матчі закордоном. Що ж стосується УПЛ, то на зимову паузу Шахтар пішов другим в турнірній таблиці. ЛНЗ випереджає "гірників" завдяки перемозі в очній зустрічі.

Що відомо про санкції проти Росії у футболі?