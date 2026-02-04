"Він дурний": легенда НХЛ знищив президента ФІФА, який хоче зняти санкції з Росії у футболі

Російський футбол опинився під серйозними санкціями з 2022 року. Причиною бану став початок повномасштабної війни в Україні.

Клуби та збірні країни-агресорки не допущені до міжнародних змагань. Проте чим далі, тим більше лунає чуток про можливе зняття дискваліфікації з росіян.

Що Гашек сказав про Інфантіно?

На днях президент ФІФА Джанні Інфантіно публічно заявив, що Росія має бути допущена до міжнародних турнірів. На його думку, санкції не дають результату, а футбол міг би об'єднати людей.

Така скандальна заява від швейцарця викликала обурення не тільки в Україні, а і серед представників цивілізованого світу. Легендарний хокеїст Домінік Гашек у себе в соцмережі X розкритикував Інфантіно за подібні слова.

Президент ФІФА або дуже дурний, або підтримує Росію в її імперіалістичних цілях. Дозволяючи російським спортсменам, які офіційно не засудили імперіалістичну війну Росії, змагатися з іншими, він фактично робить величезну рекламу діям Росії,

– написав дворазовий володар Кубка Стенлі.

Чи знімуть бан з Росії у футболі?

Раніше із жорсткою критикою президента ФІФА виступив міністр оборони України Андрій Сибіга. На щастя, наразі питання повернення Росії на офіційному рівні не підіймається.

Після скандальної заяви Інфантіно The Times повідомило, що Рада ФІФА не планує голосувати за зняття дискваліфікації з країни-агресорки. Причиною є протест з боку європейських збірних, які відмовляються грати з Росією.

Росія у футболі: які санкції ввели?