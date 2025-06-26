В'ячеслав Колосков вкотре показав справжнє обличчя будь-якого росіянина. Почесний президент РФС вирішив побідкатися, що команди з Росії не допускають до міжнародних змагань.

Російський футбол опинився під серйозними санкціями через війну в Україні. Місцеві клуби та збірні відсторонили від міжнародних змагань. При цьому у місцевому футбольному союзу вже мріють про повернення, повідомляє 24 Канал.

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Мріють про капітуляцію України

Почесний президент РФС В'ячеслав Колосков висловив свої міркування щодо відновлення у єврокубках в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ. При цьому чиновник цинічно згадав про можливу "капітуляцію України".

Поки триває війна, мови щодо повернення на міжнародну арену бути не може. Нам заборонили грати саме з цієї причин. Не можна забезпечити безпеку. Зараз настрій у суспільстві змінюється. У мене в конгресі УЄФА були зустрічі з представниками різних федерацій, Але це не означає, що повернення буде одразу ж. Багато чого залежатиме від договору між Росією та Україною. Якщо це буде просто угода про припинення вогню, знадобиться менше року. Якщо буде капітуляція України, то потрібен буде рік на повернення,

– заявив Колосков.

Відзначимо, що ФІФА нещодавно обговорювала можливе повернення команд з Росії до міжнародних турнірів. Втім 11 країн виступили категорично проти, серед них була і Україна.

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До слова, у 2024 році УЄФА спробував повернути юнацькі збірні Росії до євротурнірів. Втім це рішення викликало негатив з боку більшості асоціацій, тому союз його і скасував.

Наразі збірна Росії змушена грати лише товариські матчі із екзотичними або ж не надто сильним командами. Серед європейських країни лише Білорусь та Сербія погодились проводити матчі із країною-терористкою.