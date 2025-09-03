Александер Чеферін продовжує йти назустріч росіянам, яких УЄФА відсторонив від міжнародних матчів. Президент організації хоче повернення представників країни-терористки.

Російський футбол опинився в ізоляції через війну проти України. Місцева збірна не допускається до відборів на міжнародні турніри, а клуби відсторонені від участі у єврокубках. Втім президент УЄФА Александер Чеферін дає неоднозначні коментарі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що каже Чеферін?

Голову європейського футболу спитали про можливість відсторонити ізраїльські клуби через бомбардування Сектора Гази. Цим провели аналогію із баном російських команд.

Словенець же видав скандальний спіч про небажання банити клуби через дії політиків. Чеферін вважає, що спорт не має вирішувати політичні конфлікти.

Я не підтримую будь-яку заборону на участь спортсменів. Що спортсмен може зробити, щоб змусити свій уряд припинити війну? Це дуже складно. Зараз заборона для російських команд триває 3,5 роки. Чи припинилася війна? Ні. З огляду на ситуацію в Росії та Україні, був надзвичайно сильний політичний тиск. Зараз це більше тиск громадянського суспільства, ніж політиків. Я не можу сказати, що буде далі, але я особисто проти того, щоб виключати спортсменів,

– каже Чеферін.

При цьому словенець згадав приклад відсторонення югославських команд на початку 90-х через війну. Александер навів приклад легендарного Деяна Савічевича, який зараз очолює чорногорську федерацію футболу.

"Колишній гравець збірної Югославії Деян Савічевич сказав, що у 1992 році всі гравці були проти дій Слободана Мілошевича. Але Югославію було виключено з чемпіонату Європи, хоча гравці були проти системи. Тому через санкції виникла ненависть до Заходу, яка зберігається досі. У Сербії, наприклад, якщо провести референдум про НАТО, 80 відсотків будуть проти".

З війною між Росією та Україною ми мали майже істеричну політичну реакцію. Ми були серед перших, хто вжив заходів, щиро вірячи, що спорт може допомогти покласти край цій трагедії. На жаль, життя показало нам інше. Зараз я не бачу великої реакції з боку політики. А от з боку громадянського суспільства вона величезна,

– заявив президент УЄФА.

Що відомо про скандальні дії УЄФА