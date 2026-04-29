Російських боксерів допустили до міжнародних змагань після трьох років санкцій від World Boxing
- World Boxing дозволила російським та білоруським боксерам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором/
- Країни-терористки доєднались до організації у квітні 2026 року.
Російський спорт опинився під масштабними обмеженнями після 2022 року. Причиною санкцій став початок повномасштабної війни в Україні.
Крім того, через скандали, пов'язані з росіянами, відбулись важливі події в світі боксу. Замість Міжнародної боксерської асоціації (IBA) була створена організація World Boxing.
Яке рішення ухвалила World Boxing?
Довгий час поєдинки під її егідою не були доступні для спортсменів з Росії та Білорусі. Проте у підсумку World Boxing вирішила піти назустріч представникам країн-агресорок.
Згідно з її рішення, російські та білоруські боксери будуть допущені до змагань під нейтральним прапором. Делегації з цих країн не зможуть виступати під національною символікою.
Мова про прапор, кольори форми чи використання гімну. Атлетам доведеться проходити детальну перевірку щодо непідтримки війни в Україні для допуску до змагань.
Також спортсмени не мають отримувати фінансування від військових структур своїх країн, а також не бути членами клубів, пов’язаних з армією. World Boxing співпрацюватиме з незалежною третьою стороною для перевірки спортсменів
Ця процедура була узгоджена із підходом Міжнародного олімпійського комітету. У разі перемоги боксера з країн Росії чи Білорусі державний гімн не виконуватиметься.
Що відомо про World Boxing?
- Організація World Boxing була створена у 2023 році, щоб зберегти бокс в олімпійській програмі. Перед цим Міжнародний олімпійський комітет виключив бокс з олімпійської програми.
- Причиною стали скандальні дії Міжнародної боксерської асоціації (IBA), яку очолює пропутінський політик Умар Кремльов. Організація не накладала санкцій на росіян та всіляко заплющувала очі а питання війни в Україні.
- У березні 2025-го Міжнародний олімпійський комітет (МОК) знову включив бокс до програми Ігор, але вже під егідою World Boxing. Україна стала частиною організації у вересні 2025-го.
- Росія та Білорусь приєдналися до WB у квітні цього року. До слова, президентом World Boxing є відомий у минулому боксер Геннадій Головкін, який також має неоднозначну позицію щодо війни в Україні, повідомляє Athletistic.