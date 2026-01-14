Чемпіон світу порівняв Росію з нацистською Німеччиною у спробі захистити спортсменів від санкцій

Російський спорт опинився в ізоляції через війну в Україні. Спортсменів з країни-терористки не допускали до змагань або вимагали від них участь у нейтральному статусі.

Тим не менш, у цивілізованих країнах залишаються прихильники росіян. Одним із таких став плавець з ПАР Кріс Михайлов, який дав скандальне інтерв'ю виданню Чемпионат, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна не серед фаворитів: хто виграє найбільше медалей на зимовій Олімпіаді-2026

Що спільного між Росією та нацистами?

Хлопець є переможцем юнацького чемпіонату світу з плавання. Втім він вирішив зганьбитися, завітавши на турнір у Санкт-Петербург. При цьому Михайлов ще й вирішив торкнутися теми війни.

Кріс спробував відстояти права росіян виступати під своїм прапором. Але у бажанні захистити представників країни-терористки південноафриканець провів паралелі між Росією та Німеччиною за часів правління Гітлера.

Якщо вивчати питання, то, наскільки мені відомо, відсторонювали й Німеччину як винуватицю Першої та Другої світових воєн. Це були жахливі події, які забрали мільйони людських життів. Але як у них винні спортсмени? Чи всі винні та чи треба всіх карати? А якщо хтось був проти? Покарали ж усіх,

– заявив Михайлов.

Хлопець, що має болгарське коріння, вважає, що спорт має об'єднувати народи світу, навіть якщо це росіяни. Більш того, Михайлов поспівчував не тільки українцям, а ще й мешканцям країни-агресорки.

Це лише політичні рішення, за які плавці не мають нести жодної відповідальності. Мене хвилює ситуація у світі. Я переживаю за людей, яким важко. І в Росії, і в Україні. Я хочу миру,

– каже Кріс.

На думку Кріса, російські атлети не мають жодного стосунку до міжнародної ситуації, адже вони "не залучені в цей процес і ніяк на нього не впливають". Звісно ж, південноафриканець не забув подякувати Росії за гостинність та відзначити високий рівень організації змагань.

Що відомо про санкції проти Росії у спорті?