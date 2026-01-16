Без фото та дискусій: країна Європи порадила спортсменам уникати росіян на Олімпійських іграх

Російський спорт потрапив у ізоляцію через початок повномасштабної війни в Україні. Більшість атлетів змушені виступати під нейтральним прапором або ж недопущені до змагань.

Недивно, що багато хто з представників цивілізованих країн не бажають контактувати зі спортсменами з країни-терористки. В Латвії навіть вирішили прописати кодекс поведінки щодо росіян, повідомляє Jauns з посиланням на 24 Канал.

Що радять латвійським спортсменам?

Корисні поради отримали латвійські спортсмени напередодні зимових Олімпійських ігор-2026. Місцевий олімпійський комітет радить атлетам максимально дистанціюватися від росіян та білорусів під час церемонії нагородження.

Їх просять навіть уникати фото та відео разом із представниками країн-терористок, якщо цього не вимагає офіційна процедура Ігор. Крім того, латвійців застерегли щодо активності в соцмережах.

Олімпійський комітет радить атлетам утриматися від будь-яких дискусій та взаємодій із представниками Росії та Білорусі в інтернеті. Латвійців застерігають не реагувати на контент, вироблений країнами-терористками.

Такі самі поради стосуються і можливих контактів з представниками інших країн, які виправдовують війну в Україні та підтримують її. Нагадаємо, що зимова Олімпіада проходитиме в Мілані з 6 по 22 лютого цього року.

Що відомо про санкції проти Росії у спорті?