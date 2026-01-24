Гімнастка з Росії обурилась недопуском до змагань: вона мітингувала за Путіна і носила форму "Z"
- Російська гімнастка Вікторія Лістунова не допущена до змагань через відкриту підтримку російської армії.
- Лістунова та Федерація гімнастики Росії подали апеляцію в Спортивний арбітражний суд.
З початком повномасштабної війни в Україні російський спорт потрапив під широкі санкції. Чимало представників країни-агресорки не допустили до змагань.
Правда, для багатьох спортсменів залишили можливість виступати на турнірах під "нейтральним" прапором. Проте для цього необхідно відповідати правилам МОК, повідомляє Федерація гімнастики Росії.
Чому Лістунову забанили?
Серед забанених атлетів опинилась відома російська гімнастка Вікторія Лістунова. Міжнародна федерація гімнастики не визнала її "нейтральною" спортсменкою через відкриту підтримку російської армії.
Це не влаштувало Лістунову. Разом із Федерацією гімнастики Росії Вікторія подала апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS) через відмову у допуску спортсменки до міжнародних змагань.
При цьому гімнастка не раз відкрито підтримувала режим Путіна. У 2022 році вона виступала на пропагандистському мітингу з президентом Росії та носила форму з великою літерою "Z".
Лістунова на мітингу за Путіна (знизу ліворуч) / фото з відкритих джерел
Крім того, Лістунова поширювала у себе в соцмережах дописи зі зборами коштів для російської армії. До слова, нещодавно чемпіон світу порівняв Росію з нацистською Німеччиною.
Нагадаємо, що Вікторія вигравала "золото" в команді на Олімпійських іграх-2020. Також дівчина три рази ставала чемпіонкою світу серед юніорів, а у 2021 році вона ставала чемпіонкою Європи зі спортивної гімнастики.
Які санкції проти Росії у спорті?
- Росію як країну відсторонили від міжнародних змагань за рішенням більшості спортивних федерацій. Причиною став початок повномасштабної фази війни в Україні.
- З 2022 року російські команди відсторонені від участі в офіційних турнірах. Натомість індивідуальним атлетам залишили можливість продовжувати міжнародні виступи, але в нейтральному статусі.
- Для участі у змаганнях вони мають довести свою непричетність до військових структур та не бути залученими у підтримці війни. На жаль, останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії.
- Поки що на Олімпійських іграх російських прапорів не буде, повідомляє Corrierre della Serra. Представники країни-агресорки далі мають змогу виступати як нейтральні спортсмени в разі непричетності до підтримки війни.