Віцепрем'єр Італії видав ганебну заяву щодо бажання повернути росіян на зимові Олімпійські ігри

Маттео Сальвіні скандально висловився щодо питання можливого зняття санкцій з Росії у спорті. Він хоче бачити представників країни-терористки у змаганнях у Мілані.

Російський спорт потрапив під санкції після початку повномасштабної війни в Україні. Команди з країни-терористки не допускають до змагань, тоді як більшість індивідуальних атлетів вимушені брати участь в турнірах у нейтральному статусі.

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Зашквар віцепрем'єра Італії

Втім з часом санкції проти росіян пом'якшуються, а серед чиновників все частіше лунають заяви про необхідність відновлення прав спортсменів з цієї країни. Чергову скандальну заяву видав віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні, який за сумісництвом є міністром транспорту..

Саме в цій країні у 2026 році відбудуться зимові Олімпійські ігри, їх прийме Мілан. Політик висловив сподівання, що російські спортсмени зможуть взяти участь у них, повідомляє 24 Канал з посиланням на ANSA.

Мені прикро бачити, що росіяни виключені з олімпійського руху. Я сподіваюся, що на Олімпіаді-2026 ми побачимо українських та російських спортсменів разом, які б разом змагалися у лижних перегонах та інших видах спорту. Олімпійський дух базується на мирі,

– висловився Сальвіні.

Раніше новообрана президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі заявила про бажання повернути росіян до міжнародних змагань. Вона планує розпочати переговори щодо цього кроку вже найближчим часом.

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Нагадаємо, що останні роки МОК дозволяв федераціям окремо вирішувати питання допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів. Через це багато представників країн-терористок мали змогу брати участь в турнірах у нейтральному статусі.

Втім на Олімпійських іграх-2024 в Парижі діяли жорсткі обмеження для представників Росії. Вони мали довести свою непричетність до армії та непідтримку війни. Через це до столиці Франції поїхали менше 20 атлетів з країни-терористки.