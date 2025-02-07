Не зв'язуйтеся з левом: "Канело" підписав контракт з Туркі Аль аш-Шейхом на чотири мегафайти

Впливовому саудівському промоутеру Туркі Аль аш-Шейху вдалося домовитися з титулованим мексиканцем Саулем Альваресом. В рамках угоди колишній абсолютний чемпіон проведе чотири поєдинки.

Голова управління з розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх на початку року анонсував бій між Канело та Кроуфордом. Проте організатору боксерського сезону в Ер-Ріяді вдалося досягти ще більшого, пише 24 Канал з посиланням на сторінку промоутера у мережі Х.

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Суперконтракт зіркового Альвареса

Туркі Аль аш-Шейх поділився новиною про підписання угоди на чотири поєдинки за участю Сауля Альвареса.

Не зв'язуйтеся з левом. Чотири бої для Канело в рамках Riyadh Season. Угода закрита. Лев не страждає на безсоння через думку вівці. Боятися треба лева, а не джунглів,

– написав Туркі Аль аш-Шейх.

Туркі анонсував чотири мегафайти / скриншот зі сторінки промоутера

З ким битиметься Альварес

Інсайдер ESPN Майк Коппінджер поділився деталями угоди. Перший поєдинок Канело проведе з 3 на 4 травня у США. Його суперником буде Джермалл Чарло. У вересні 2023 року мексиканець бився з його братом-близнюком Джермеллом та здобув перемогу.

Цей бій стане репетицією наступного мегафайту. 13 вересня 2025 року Альварес битиметься з Теренсом Кройфордом.

На 2026 рік заплановані ще два поєдинки. У лютому очікується реванш з Дмітрієм Біволом. Серед інших ймовірних варіантів інсайдер назвав бій з Крісом Юбенком або з Хамзою Ширазом.

Четвертий поєдинок заплановано на жовтень. Наразі потенційний суперник мексиканця невідомий.

Нагадаємо, що раніше промоутер Едді Хірн повідомляв про бій між Саулем Альваресом та блогером Джейком Полом. Однак його прогноз не виправдався.