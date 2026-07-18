Колишній зять Марадони порівняв Мессі з порнозіркою

Серхіо Агуеро яскраво висловився про гру Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу-2026. Колишній нападник Аргентини порівняв свого кума з порнозіркою, пояснивши це його домінуванням на полі.

Поки Ліонель Мессі продовжує вести збірну Аргентини до нового титулу, на його адресу лунають усе гучніші компліменти. Одним із найемоційніших відзначився Серхіо Агуеро, який не стримувався у висловах, передає Marca.

Агуеро захопився грою Мессі

Колишній форвард збірної Аргентини Серхіо Агуеро, який також є колишнім зятем легендарного Дієго Марадони та кумом Ліонеля Мессі, висловив справжнє захоплення виступами капітана "альбіселесте" на чемпіонаті світу-2026.

У подкасті Vamo'a Juga ексфутболіст заявив, що навіть у 39-річному віці Мессі демонструє футбол, якому можуть позаздрити найкращі молоді гравці світу.

Ми вже за кадром, а він у 39 років грає так, ніби йому 20. Ніхто й ніколи не зрівняється з ним. Минуть роки, але ні ми, ні наші діти не побачать нічого подібного. Мессі – справжня порнозірка на полі, він усіх т***ає,

– сказав Агуеро.

Саме остання фраза миттєво розлетілася соцмережами та спортивними медіа, ставши однією з найбільш обговорюваних цитат після півфінальної стадії Мундіалю.

Мессі продовжує переписувати історію чемпіонату світу

Емоції Агуеро цілком можна пояснити статистикою його давнього друга. На нинішньому чемпіонаті світу Ліонель Мессі є головною зіркою збірної Аргентини і одним із ключових претендентів на звання найкращого бомбардира та гравця турніру.

У семи матчах капітан аргентинців забив вісім м'ячів і віддав чотири результативні передачі. Він очолює бомбардирські перегони турніру, а також випереджає Кіліана Мбаппе за кількістю асистів.

Аргентина дісталася другого поспіль фіналу світової першості, де спробує завоювати ще один чемпіонський титул.